Спортивный промоушен "Махач" запустил франшизу "Махач ММА"

Спортивный промоушен "Махач", подписал соглашение, по которому под брендом "Махач" теперь будут проводить соревнования по правилам смешанных единоборств. Для избежания путнаницы, новое подразделение будет в своем названии содержать пометку о принадлежности.

"Когда к нам пришли с предложением купить франшизу, нас это вначале застало врасплох, поскольку сложно под одним промоушеном разделить бойцов не устраивая конкуренцию друг с другом, однако в процессе переговоров с потенциальными франшизополучателями, мы пришли к соглашению о разделении сфер. Нам это показалось интересным опытом и, исходя из результатов данного эксперимента, мы будем делать выводы о дальнейшем нашем развитии как франшизодателя" — рассказал сооснователь "Махач" Андрей Лимонтов

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В отличие от "Махача", где бои проходят на голых кулаках, "Махач ММА" будет представлять собой классический ММА турнир, где бои будут проходить с использованием спортивного снаряжения. "Если "Махач" — это жесткий спорт, то "Махач ММА" создается для ценителей спортивного-развлекательно интертеймента" — пояснили в промоушене.

"В процесс обсуждения, мы также пришли к соглашению, что "Махач ММА" будет выходить на собственном канале, и иметь отличительные особенности в символике. Однако команда наших специалистов будет оказывать всяческое содействие и консультации, чтобы под брендом "Махач" наши фанаты, как и раньше, получали только качественный контент" — сообщил Андрей Лимонтов

Первый чемпионат "Махач ММА" планируется провести уже в марте этого года. Сейчас составляются пары бойцов, подбирается площадка и полным ходом идут технические подготовительные работы.

"На сегодня основной штат "Махач" задействован в подготовке 9 сезона, который пройдет 19 февраля в ТРЦ "Терминал" (Бровары) и ожидаемо будет насыщен яркими боями и непредсказуемыми исходами, однако наша команда всецело помагает нашим новым друзьям "Махач ММА" — отметил Лимонтов.

Как сообщалось ранее Украинский спортивный промоушен "Махач", организовывающий состязания по кулачным боям, купил бизнесмен из Казахстана. Однако ввиду нестабильной политической ситуации в Казахстене, организаторами было принято решение продолжить проводить турниры в Украине. Как сообщили в промоушене, в скором времени панируется проведение "Махача" в Турции, Молдове, Азербайджане и ОАЭ.

Напомним, 14 декабря 2021 года в столичном Freedom Hall состоялся уже восьмой по счету турнир по боям на голых кулаках от промоушена "Махач". Всего прошло 23 схватки из которых 9 закончились нокаутом, самый быстрый из которых был на 29 секунде боя.