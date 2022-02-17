L'Oréal Україна запустила 6-й сезон загальноосвітньої програми "Краса для всіх" (Beauty for a Better Life)

У лютому 2022 року L’Oréal Україна розпочала 6-й сезон про­єкту "Краса для всіх", щоб допомогти жінкам, які постраждали від домашнього або ген­дерно зумовленого насильства, здобути безоплатну освіту у сфері краси. Реалізація програми здійснюється спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та за підтрим­ки Фундації L’Oréal.

Мета програми — за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебу­вають у непростій життєвій ситуації, основ перукарської майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя. У 2022 році L’Oréal розпочала навчання одразу у двох містах України: Києві та Львові.

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У Києві програма реалізовується у приміщенні Київського коледжу легкої промисловості, що стало можливим за сприяння Київської міської державної адміністрації та фінансової підтримки уряду Великої Британії, у Львові — на базі Молодіжного навчального центру імені св. Івана Боско.

Протягом шести місяців, із лютого по липень 2022 року, учасниці проходитимуть навчання у групах (до 25 осіб у кожній групі) із дотриманням усіх заходів безпеки. Програма передбачає понад 500 годин навчання як в онлайн-, так і в офлайн-форматі. Після завершення навчання, учениці отримають дипломи про здобуття професії перукарки.

За 5 років реалізації загальноосвітньої програми в Україні 164 жінки безоплатно здобули освіту у сфері краси. У 2022 році до програми приєднаються ще понад 100 українок. Та, незадаром, компанія відкриває навчальний центр в Одесі.

"Щоб розірвати коло насильства жінці дуже важливо мати підтримку та економічну незалежність. Школа "Краса для всіх" дає учасницям можливість не тільки опанувати нову професію, але й відновити віру в себе та почати краще життя. Багато випускниць вже сьогодні мають пропозиції працювати за новим фахом. Віримо, своїм прикладом вони надихатимуть тисячі українок втілити мрію у реальність" — Олеся Компанієць, керівниця програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленого насильства

Катерина Захараш, директорка з корпоративних комунікацій L’Oréal Україна

"За 5 років реалізації програми, ми бачимо, как життя жінок кардинально змінилось. Більшість працюють в салонах краси, навіть деякі відкрили власні салони. Вони стали фінансово незалежними, не побоялись змінити професію. Деякі випускниці приєднались до команди тренерів нашого бренду Matrix. Для нас це найбільша нагорода та визнання того, что програма, яка націлена на підтримку найбільш незахищених жінок, дійсно змінює їх життя на краще".

Beauty for a Better Life!

Про компанію L’Oréal

L’Oréal — № 1 косметична Група у світі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, таких як L’Oréal Paris, Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kerastase та інші. Виручка Групи від реалізації в 2021 році становила 32,28 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб.

Як світовий лідер у сфері краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистрибуції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Зобов'язання L'Oréal охоплюють амбітні цілі до 2030 року в межах програми сталого розвитку "L'Oréal в інтересах майбутнього" та мають на меті залучити всю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства

Про Фундацію L’Oréal

За допомогою програм краси Фундація допомагає жінкам, які страждають від хвороб, фінансових труднощів чи соціальної ізоляції, повернути собі відчуття власної гідності й жіночності, що позитивно впливає на їхнє самопочуття та успішність. Також Фундація проводить освітні програми для експертів у сфері краси.

Про UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами ми працюємо у 150 країнах та територіях світу, а з 1997 року — і в Україні.

Вебсайт: www.ukraine.unfpa.org. за діяльністю UNFPA у Twitter та Facebook.

КОНТАКТИ

L’ORÉAL Україна

Офіс

+38 044 390 55 15

Катерина Захараш

Директорка з корпоративних комунікацій

+38 093 210 00 22

[email protected]

Катерина Ануріна

Старша спеціалістка з корпоративних комунікацій

+38 096 870 30 64

[email protected]