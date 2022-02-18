СВОЄ ЧИ ОРЕНДОВАНЕ? Як забудовники допомагають розібратися із дилемою вибору житла

Платити за своє житло чи віддавати гроші за орендовану квартиру? Поки українці рахують власні грошові накопичення і розмірковують, до якого ж рішення схилитися, на ринку з’являються справді привабливі пропозиції. Скориставшись ними, можна значно зекономити і прискорити процес заселення у власну нову квартиру.

Зокрема, останнім часом в Україні стала більш доступною іпотека. Іпотечний кредит – це банківська позика, яку видають для покупки житла. За умовами банку, придбаний об'єкт нерухомості стає власністю позичальника, але залишається в заставі у банку до повного погашення боргу.

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Досі іпотека була не надто затребуваним банківським продуктом в Україні, адже стандартний кредит на житло оформлювався за ставкою від 16 до 25% річних. Змінити ситуацію допоможуть спеціальні програми іпотечного кредитування від забудовників спільно з банками-партнерами.

Коли ми говоримо про іпотеку, то йдеться не лише про житло економ- та комфорт-класу. Адже на ринку є привабливі пропозиції іпотечного кредитування й у сегменті "бізнес".

Наприклад, квартири у житловому комплексі "Голосіївський" проєкті бізнес-класу від будівельної компанії "Інтергал-Буд", цілком приваблива пропозиція для іпотечного кредитування. Сучасна архітектура та продумана інфраструктура – основні переваги комплексу. Окрім того, хороша ціна. Оскільки ЖК ще зводиться, квадратний метр у ньому коштує значно менше, ніж у вже збудованих комплексах бізнес-класу. На території активно зводять два 25-поверхових будинки, тож покупці можуть обрати помешкання на будь-який бюджет та смак: смарт, одно-, дво- або ж трикімнатну квартиру із зручним плануванням.

Родзинка комплексу – його розміщення поряд із Голосіївським парком, а отже, можливість гуляти, дихати свіжим повітрям і відпочивати. Ще один вагомий плюс близькість до основних транспортних шляхів міста й піша доступність до станції метро "Васильківська".

Для майбутніх мешканців житлового комплексу "Голосіївський" забудовник "Інтергал-Буд" спільно з банками-партнерами пропонує декілька програм іпотечного кредитування. Кожен із покупців може підібрати для себе оптимальний варіант. Перший внесок становитиме від 20%, а термін погашення заборгованості може сягати 20 років.

Найбільш вигідний варіант купівлі квартири в іпотеку передбачає перший внесок від 50% з терміном погашення 1-5 років. В такому разі відсоткова ставка за кредитом буде значно нижчою, ніж загальна ринкова.

Для зручності ми порахували, скільки треба платити щомісячно протягом 5-ти років, аби придбати квартиру своєї мрії. Наприклад, за смарт-квартиру щомісяця треба буде сплачувати 734,5 у.о. (у той же час оренда обійдеться у 500 у.о.), за однокімнатну – 937 у.о. (вартість оренди – 600 у.о.), за двокімнатну – 1244,2 у.о. ( вартість оренди – 800-1000 у.о.).

Поки квартири знаходять своїх мешканців, тим часом комплекс бізнес-класу "Голосіївський" уже збирає нагороди. Нещодавно він став лауреатом престижної європейської премії у сфері нерухомості European Property Awards у номінації "Апартаменти/Кондомініум". Це ще один вагомий аргумент на користь вибору цього житлового комплексу.

Ліцензія, реєстраційний запис 2013045075, видана ДАБІУ "04" грудня 2017 року, дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії "22" листопада 2017 року № 55-Л.