Хозсуд Киева отклонил иск "БРСМ – Нафта" к Институту потребительских экспертиз — директор ИПЭ

Хозяйственный суд г. Киева, после полугодового рассмотрения дела № 910/13756/21 к Всеукраинской общественной организации (ВОО) "Институт потребительских экспертиз", полностью отказал в иске сети "БРСМ-Нафта" в лице ООО "Евро Смарт Пауер", передает expertise.in.ua.

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"Сегодня суд стал на защиту прав потребителей, касательно возможности получать независимую информацию о качестве топлива, которые они покупают на АЗС. Это очень хорошая новость для нас, как общественного объедения, и плохая для продавцов фальсификата и "бодяги", поскольку им больше не удастся "порешать" вопросы в судах", — заявил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.

Напомним, "БРСМ-Нафта" обратилась в суд с иском, в котором требовала опровергнуть информацию о несоответствии стандартам качества топлива, которую обнародовал Институт на основе проведенных исследований. ООО "Евро Смарт Пауэр" обвиняла ИПЭ в том, что пробы бензина были отобраны с нарушением ДСТУ, следовательно, неизвестно, чей бензин был исследован в лаборатории, и полученные результаты нельзя связывать с продукцией, которая реализуется под брендом "БРСМ-Нафта".

По словам Ю. Чернобривца, Институт потребительских экспертиз продолжит свою работу по исследованию качества топлива на украинском рынке, которая тем более актуальна сейчас, когда цена топлива существенно выросла.

Также он сообщил, что ИПЭ готовит ответный иск к сети АЗС "БРСМ-Нафта", касательно наличия стикеров на колонках данной сети, о мониторинге качества топлива. "После проведенных исследований мы требовали, чтобы они эту информацию сняли, но это не сделано до сих пор, что вводит в заблуждение автовладельцев", — отметил директор ИПЭ.