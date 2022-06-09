Ставки на футбол: виды турниров и ставок, как сделать

Особые рынки под ставки на футбол. Чем полезны бесплатные прогнозы, как использовать рекомендации экспертов для получения выгоды.

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Футбольные турниры: что знать для успешных пари

Футбольных турниров множество, каждый имеет отличительные особенности. Под каждый аналитики готовят бесплатные прогнозы, чтобы было легче делать ставки на футбол тем, кто самостоятельно не занимается анализом данных по соперникам. Либо не смотрит футбол, не следит за формой игроков. Профессионалы озвучивают нюансы, учитываемые при прогнозировании, беттеру остается решить, доверяет он эксперту или нет.

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Какие соревнования самые рейтинговые

Безусловным вниманием пользуются международные турниры – Чемпионаты мира, Европы, Лиги (Чемпионов, Европы). На втором месте внутренние чемпионаты Франции, Англии, Италии, Германии, Испании. Они есть в линии всех букмекеров. Остальные соревнования могут присутствовать или нет:

менее популярные чемпионаты стран Европы, Южной/Северной Америки, Африки, Канады, США;

Кубки разных уровней;

лиги первые/вторые/третьи!

Смотреть все игры, чтобы успешно ставить, вовсе не обязательно в отличие от использования статистики – без информации можно выиграть только случайно.

Как правильно заключать пари

В правилах БК прописывается, какое время участвует в расчете ставки на весь матч. Необходимо ознакомиться с деталями прежде, чем делать прогноз. Зачастую дополнительное время, серии пенальти не учитываются.

Новичкам рекомендуется начинать с изучения экспертных мнений по игре, на которую будет заключено пари. Можно пользоваться капперскими площадками с расчетами, математическим анализом вероятности определенного исхода, перечнем коэффициентов в разных конторах.

Успех приходит не к тем, кто смотрит все игры. Умение выстроить вероятный ход поединка на основании физической формы игроков, тактики на матч, статистики последних встреч друг с другом, места в рейтинговой таблице, других факторов быстро окупается. В росписи всегда присутствуют позиции, чьей основой выступают статистические данные соперников.

Индивидуальные маркеты футбола

Кроме предложений по тоталам/форам, букмекеры предлагают назвать автора гола, обладателя желтой/красной карточки, угадать количество офсайдов, вбросов из-за боковой и т.д. Наиболее подробная роспись дается на топовые противостояния, как и долгосрочные ставки.