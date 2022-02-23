Apple и беспроводные технологии: как гаджеты подарили пользователям полную свободу

Корпорация Apple сделала ставку на беспроводные технологии и не прогадала. Новые наушники, бесконтактная зарядка, сверхбыстрый интернет выгодно выделяют гаджеты бренда и дают им дополнительные преимущества. Это один из секретов популярности "яблочной" техники. Мы пообщались с представителями интернет-магазина продукции Apple — McStore, расспросили их про самые главные беспроводные технологии бренда и подготовили полезный материал.

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Беспроводные наушники

В первую очередь стоит отметить AirPods. В третьем поколении производителю удалось добиться студийного качества воспроизведения, записи аудио и режима разговора. Появилась новая функция "прозрачность" — с ней вы будете слышать все, что происходит во "внешнем" мире. Обновленная технология Bluetooth 5.0 позволяет подключаться к устройствам, которые расположены на большом расстоянии. Аксессуар синхронизирован с Айфонами, всей линейкой ноутбуков, включая новые Macbook Pro 2021, моноблоками, умными часами. Также можно использовать ЭйрПодс вместе с техникой от конкурирующих брендов. Автономное время работы выросло до 5 часов беспрерывного прослушивания аудио. Аксессуар работает на базе новейшего микропроцессора Н1, который работает без зависаний и позволяет подключиться к главному устройству всего за 3 секунды. Есть поддержка голосового помощниками Siri – он сможет переключиться на режим разговора, изменить уровень громкости по команде.

Беспроводная магнитно-индукционная зарядная система

Если вы уже успели купить iPhone 13, то вы знакомы с уникальной бесконтактной зарядкой MagSafe. Зарядка безо всяких шнуров дарит полную свободу и позволяет использовать любимые гаджеты в комфортном положении. Она оснащена функцией быстрой зарядки, полностью разряженный аккумулятор на 50% можно зарядить всего за 30 минут. Пока что эта технология используется только в последних двух поколениях смартфонов и планшетов. Ноутбуки и планшеты нужно заряжать по старинке – с помощью проводного зарядного устройства.

Быстрый интернет и другие возможности связи

Последние девайсы от Apple поддерживают новейший протокол передачи данных 5G. Для Украины этот вопрос не такой актуальный, поскольку у нас этот стандарт пока не поддерживается, но когда будете за границей, сможете оценить невероятно высокую скорость интернета. Благодаря обновленным модулям WiFi беспроводной интернет работает с более высокой производительностью. А за счет Bluetooth 5.0 можно подключать любые беспроводные аксессуары к технике и повысить комфорт использования современной техники.