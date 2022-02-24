ГК "Прометей" закупила 54 вагона-зерновоза

Закупка новых хопперов осуществлена в рамках масштабной программы по развитию транспортной автономности ГК "Прометей", реализация которой стартовала более года назад.

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Дебютный проект по приобретению 54 вагонов Компания "Прометей" реализовала в рамках лизингового соглашения с Первым Украинским Международным Банком (ПУМБ). Общий объем инвестиций в проект составляет 3,8 млн долл.

"Я очень благодарен участникам этого проекта, всем, кто участвовал в его реализации. Хочу подчеркнуть профессионализм ПУМБ. Активное и оперативное оформление лимита впечатлило. Мы будем смотреть в сторону этого банка очень серьезно и нацелены на продолжение тесного сотрудничества в рамках новых проектов" — прокомментировал сделку с ПУМБ собственник ГК "Прометей" Рафаэль Гороян.

ГК "Прометей" является одним из крупнейших трейдеров и собственником инфраструктуры элеваторного хозяйства, и следующим логическим шагом являлась закупка ж/д подвижного состава с целью увеличения оборачиваемости элеваторов ГК "Прометей", отмечают в компании.

"На сегодняшний день ГК "Прометей" обладает мощной элеваторной сетью, в которую вошли 33 комплекса с суммарной емкостью единовременного хранения почти 1,9 млн тонн, поэтому потенциал увеличения количества и производительности подвижного состава колоссальный. На сегодняшний день потребность в ж/д вагонах оценена нами на уровне более 300 единиц".

"Как показывает практика, уже не первый год, в пик сезона арендованных вагонов не хватает. Собственные вагоны позволяют отгружать и перевозить продукцию без каких-либо ограничений, что дает нам конкурентное преимущество" — прокомментировал событие Рафаэль Гороян.

"Новое направление позволит компании заработать дополнительную маржу и удерживать нашего агропроизводителя на довольно высококонкурентном рынке. Поскольку трейдерская маржа с каждым годом становится все меньше, ГК "Прометей" находит новые инструменты для увеличения маржинальности на каждой тонне. Это будет синергия для элеваторных хозяйств, синергия для трейдеров и в комплексе с нашими проектами "АгроМаркет" (продажа д/т, минудобрений, сзр) и "Прометей Маркет" (сад, огород и хозтовары) даст хорошую отдачу. По этим проектам для членов клуба агропроизводителей "Прометей" доступна функция финансирования под будущий урожай"— сообщил собственник ГК "Прометей".

Напомним, что в январе 2022 года ГК "Прометей" приобрела 5 тягачей MAN. Кроме того, в среднесрочной перспективе компания намерена приобрести еще 35 машин.