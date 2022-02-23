Каким должен быть бюджетный смартфон

На рендерах показали дизайн нового iPhone SE 3. Это самый дешевый 5G-смартфон от компании Apple. Его стоимость составит около 300 долларов США. К покупке мобильных телефонов из бюджетного сегмента нужно подходить с максимальной ответственностью. Рассмотрим, какие параметры необходимо учитывать, чтобы купить недорогой, но практичный гаджет.

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Особенности аккумуляторов

Для телефонов бюджетного сегмента характерны высокие показатели автономности. Увеличение времени работы гаджета без подзарядки достигается за счет таких действий производителей:

Использование бюджетных процессоров. Они менее требовательны и энергозатратны, чем чипы в дорогих телефонах. Производство корпусов с увеличенной толщиной. Недорогие гаджеты оснащаются большим аккумулятором, что влияет на их габариты. Установка энергоэффективного программного обеспечения.

Для бюджетного телефона подходящая емкость аккумулятора составляет от 4 до 5 тысяч мАч. Ее хватает для автономной работы гаджета на протяжении нескольких дней.

Экран смартфона

Лучше остановить выбор на гаджетах с диагональю дисплея 5-6 дюймов. Этого хватит для чтения книг, комфортной работы с приложениями и пользования интернетом. При таком размере диагонали стоит выбрать модель с разрешением Full HD.

Камеры гаджета

В век социальных сетей у пользователей растет потребность в хороших фото и видео, которые делает мобильная техника. Среди бюджетных гаджетов легко найти модель с подходящими характеристиками. Если для пользователя важно делать четкие снимки, то стоит выбирать основную камеру от 13 Мп и фронтальную – от 8 Мп.

Объем памяти

Важный критерий для работы гаджета. Смартфоны оснащаются оперативной и основной памятью. Первая предназначена для текущих процессов устройства. При хорошей оптимизации системы можно приобрести гаджет с 1 ГБ оперативной памяти. Однако часто производители техники из недорогого сегмента вкладывают недостаточно сил для оптимизации ОС. Если позволяет бюджет, лучше приобрести устройство с 2 ГБ оперативной памяти. Этого хватит для комфортной работы гаджета.

Основная память предназначена для хранения информации пользователя: файлов, фото, видеозаписей, музыки. Ее выбирают, исходя из личных потребностей. Если есть опасение, что основной памяти гаджета будет недостаточно, стоит обратить внимание на модель, поддерживающую установку MicroSD.

Процессор смартфона

Благодаря ему контролируется корректная работа системы гаджета. Стоит остановить выбор на процессоре с частотой разгона от 1,3 ГГц. Такой смартфон сможет "тянуть" несложные игры, поддерживать приложения для редактирования фотографий, совершения мобильных платежей, а также выполнения других задач пользователя.

Дизайн гаджета

Бюджетные бренды часто вдохновляются оформлением техники премиальных производителей, а также привносят во внешний вид мобильных телефонов свои фишки. За небольшую стоимость пользователям доступны красивые гаджеты в металлическом, стеклянном или пластиковом корпусе. В зависимости от личных предпочтений можно выбрать смартфон с ярким дизайном или модель приглушенных оттенков.

Покупки для клиентов, ценящих качество

Ознакомившись со смартфонами из бюджетного сегмента, можно выбрать модель со всеми необходимыми функциями за доступную стоимость. Подходящий гаджет нужно подбирать в зависимости от технических характеристик и личных предпочтений. Чтобы купить смартфон, а также другие товары высокого качества, заходите на сайт Comfy.ua.