Родительство военного времени

Как успокоить детей в критической ситуации.

Вторые сутки непрерывного страха. Даже взрослые с трудом выдерживают нервное напряжение. Детям еще сложнее. Замкнутые пространства бомбоубежищ, непривычные и неприятные новые правила поведения — это само по себе может выбить из колеи. Но тут вдруг оказывается, что родители, которые до сих были для ребенка воплощением надежности и защиты, сами напуганы и страдают от неопределенности собственного будущего.

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Даже, если вы стараетесь не показывать детям свой страх, они наверняка его чувствуют. Между тем, в критической ситуации для их и вашей безопасности важно, чтобы вы могли вовремя их успокоить и контролировать их поведение. Желая облегчить своим читателям выполнение этой нетривиальной задачи, мы провели беглый телефонный опрос психологов, работающих с детьми, и собрали три простые практические рекомендации для родителей.

Совет 1. Всегда поддерживайте зрительный контакт с ребенком, объясняя ему происходящее. Зачастую, в такие моменты родители не замечают, как отводят взгляд. Приходится объяснять то, что им самим не до конца понятно. Ребенок считывает это как сигнал неуверенности или хуже того — лжи. Потому дальнейшие рекомендации родителей и правила, которые они озвучивают, звучат неубедительно.

Совет 2. Когда появится такая возможность, дайте ребенку попрыгать. Или еще лучше попрыгайте вместе с ним. Хотите верьте, хотите — нет, но эти простые движения снимают нервной напряжение, помогают детям справиться со стрессом. После разрядки ребенку легче будет приспособиться к непривычной обстановке и принять новые правила поведения.

Совет 3. Используйте отвлекающие визуальные эффекты. Они переключают внимание, отвлекают от неприятных вещей. Если под рукой нет новой игрушки, картинки или просто красивой вещи, которая могла бы отвлечь ребенка, можно использовать простой, но действенный трюк. Капнуть яркой краской в прозрачный стаканчик с водой. Наблюдение за тем, как краска растворяется в воде, порой завораживает даже взрослого. Возникающий при этом цветовой рисунок постоянно меняется и ни одна линия не повторяет другую.