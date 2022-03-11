Бойко: "Украинские коммунальщики — настоящие герои!"

Сегодня, благодаря героическим усилиям работников коммунальных служб, удается сохранять жизнедеятельность городов, а также оперативно ликвидировать последствия российских авиационных обстрелов и вызванных ими аварий. Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

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"Я сегодня хочу сказать большое спасибо нашим коммунальщикам. Наши коммунальщики, энергетики, электрики – это такие же герои, как наши солдаты на фронте. Они проявляют массовый героизм, когда под обстрелами ликвидируют аварии и обеспечивают жизнедеятельность наших городов, давая нашим людям жить. И в Харьковской области, в Чернигове, в Луганской области есть уже очень много примеров, когда наши коммунальщики, наши энергетики проявляли массовый героизм и помогали этим городам выжить", — сказал Юрий Бойко.

Кроме того, политик еще раз призвал депутатов Верховной Рады собраться, чтобы внести изменения в бюджет и финансово поддержать украинских коммунальщиков.

"Члены нашей фракции находятся сейчас в Киеве. Мы готовы собраться, готовы прийти в парламент и принять решение внести изменения в бюджет, принять все необходимые документы. Чтобы эти люди почувствовали, что не только они заботятся о безопасности нашей страны, но что мы, парламентарии, тоже им помогаем и тоже о них заботимся. Это наш долг!", — подчеркнул Юрий Бойко.