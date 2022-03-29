Онлайн-школа від STUDY.UA: з нами вже 30 000 учнів з усієї України!

Освітня компанія STUDY.UA запустила безкоштовне онлайн-навчання для українських школярів з усіх куточків країни. За 2 тижні викладачі вже провели десятки живих уроків, за що отримали хвилю вдячних відгуків. Позиція всіх, хто організував навчальний процес, проста: зараз важливо дбати про майбутнє України — наших дітей.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Участь в онлайн-школі STUDY.UA безкоштовна для всіх, за попередньою реєстрацією!

В навчальну програму входить: українська шкільна програма, поглиблена англійська, підготовка до вступу до ВНЗ. Важливо, що це не просто онлайн-заняття, а комплексна підтримка школярів, спільнота, де вони можуть знову відчути себе "в класі". Ментори допомагають учням впоратися з негативними емоціями та стресом, а уроки з коучингу — розвивати свої сильні сторони.

Ви також можете долучитися до уроків та повернути вашій дитині попередній розклад дня та стабільність!

Як проходить навчання в онлайн-школі від STUDY.UA?

Українська шкільна програма — математика, українська мова та література, історія, фізика, хімія, біологія.

— математика, українська мова та література, історія, фізика, хімія, біологія. Поглиблена англійська мова — міжнародний бізнес, мотивація, створення презентації та написання есе.

— міжнародний бізнес, мотивація, створення презентації та написання есе. ІТ-предмети — програмування, графічний дизайн, 3D-дизайн, гейм-девелопмент.

Mind on hour — новий формат із позашкільних тем, які цікаві дітям: особиста ефективність, емоційний інтелект, перша домедична допомога.

— новий формат із позашкільних тем, які цікаві дітям: особиста ефективність, емоційний інтелект, перша домедична допомога. Підготовка до вступу до ВНЗ за кордоном — підготовка до іспиту IELTS, розвиток навичок тайм- та стрес-менеджменту, пробні іспити, мотиваційний лист для вступу.

Крім того, викладачі STUDY.UA приділяють увагу позакласним урокам та підтримці морального духу школярів, розвивають їхню жагу до знань та піднімають настрій.

Хочете, щоб і ваша дитини мала доступ до корисної інформації, захопливих уроків та здобула гідну освіту попри всі обставини? Для цього потрібно лише отримати посилання на телеграм-канал онлайн-школи від STUDY.UA! Зі знаннями до спільної перемоги!

Ваша дитина має здобути гідну освіту, попри все! Реєструйтеся, щоб отримати запрошення в телеграм-канал STUDY.UA.