Обзор iPad Air 5

На весенней презентации компания Apple представила новый планшет iPad Air 5. Новинка получила новые расцветки и более мощный процессор. Обзор нового планшета подготовили специалисты интернет-магазина stylus.ua.

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Apple iPad Air 5: классический дизайн и новые цвета

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Как и предыдущая модель, iPad Air 5 выполнен из алюминия и внешне не сильно отличается от своего предшественника. В целом прошлогодний дизайн можно назвать удачным, поэтому купертиновцы решили ничего не менять во внешности новинки, добавили только парочку новых цветов — Blue, Purple. Гаджет отличается плоскими гранями, закругленными краями и сканером отпечатков пальцев, расположенным в кнопке включения.

Дисплей Retina

Изображение выводится на качественный 10,9-дюймовый экран Retina. Отличный формат как для просмотра видео, игр, так и для провождения времени в социальных сетях. Частота обновления экрана составляет 60 Гц.

Работать с iPad Air 5 на солнце будет комфортно благодаря показателю яркости 500 кд/м2. За автоматическую настройку яркости в зависимости от освещения отвечает технология True Tone.

iPad Air 5: процессор М1 и память

Планшет работает на супермощном чипе М1, на том самом, который установлен в последние МакБуки компании. Стоит ли говорить о том, что мощность iPad Air выросла в разы? Благодаря новому чипу работать в приложениях вроде Pro Create становится еще удобнее — монтаж видеороликов и гейминг будут на высоте.

Apple также обещает, что графический чип станет на 60% быстрее, а это даст еще лучший пользовательский опыт в играх и работе с графикой. К тому же планшет имеет 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine, который отвечает за машинное обучение. В iPad Air 5 предусмотрено два объема памяти:

64 Гб,

256 Гб.

Быстродействие системы и такого мощного процессора подкрепляется 8 Гб оперативной памяти.

Если говорить о мощности, то iPad Air 5 — настоящий зверь, которому легко даются задачи любой сложности. Но последним МакБукам и планшету iPad Pro новинка, конечно же, уступает.

Другие особенности iPad Air 5

Поддержка 5G. 12-мегапиксельная камера + LED-вспышка. Фронтальная камера 7 Мп с поддержкой функции "В центре внимания" — удерживает в центре кадра пользователя, даже если он передвигается по комнате. Порт USB-C передают данные в два раза быстрее. Повышенный уровень автономности. Поддержка клавиатуры Magic Keyboard.

iPad Air 5 на сегодняшний день один из лучших вариантов для покупки. Купить новинку можно на сайте stylus.ua.