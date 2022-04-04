Ведьмы Киева обещают к Пасхе серьезные проблемы со здоровьем Путина

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Украинские ведьмы и маги запланировали очередной обряд, направленный против президента РФ Владимира Путина, на 7 апреля и обещают, что к 24 апреля, то есть к православной Пасхе, он должен испытать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом говорится в сообщении, обнародованном организаторами на страницах в социальных сетях магазина магии "Ведьмин Котел", передает delo.ua.

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"Обряды распланированы на 40 дней вперед. Ближайший 07.04.2022. Они уже почувствовали наш удар. К Пасхе почувствуют второй. Мощнее. Мы идем до конца", — отмечается в нем.

Как сообщил источник, близкий к оккультному сообществу Киева, запланированный на 31 марта первый обряд прошел удачно и результативно.

"Обычно перед такими ритуалами огромное количество помех. Но никаких срывов не произошло, все было мощно и гладко. Обратите внимание, после него как раз и произошло отведение вражеских войск от Киева. Хотите – считайте это совпадением, хотите – нет. Мы же уверены, что в этом есть и наша заслуга", – сказал собеседник издания.

[ + – ] Фото с первого шабаша, прошедшего 31 марта

Сейчас уже для реализации серии обрядов собрано 150 человек, и ряды сподвижников продолжают пополняться. Обряды распланированы на 40 дней вперед.

"Кладбищенские ведьмы, последователи Лилит, язычники, стихийные маги – и каждый работает на своем фронте, у каждого свой блок заданий. От морока на вражеские войска до защитных куполов над нашими городами, от порч на врагов до пробуждения мертвецов, которые встанут на нашу защиту, от пробития магических защит врагов до древнего проклятья викингов – нидстонга", – отмечается в заявлении организаторов.

Напомним, в марте представители украинского оккультного сообщества откликнулись на призыв советника главы Офиса президента Алексея Арестовича и решили провести серию ритуалов, направленных на отстранение от власти Владимира Путина, на его проигрыш, а также в поддержку Вооруженных сил Украины.

Первое мероприятие прошло 31 марта на одной из гор в Украине. Тогда представитель сообщества обратился к украинским гражданам, не причастным к отправлению культов, с просьбой не вмешиваться из праздного любопытства и не относиться к мероприятию несерьезно.