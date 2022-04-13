Волонтер Анар Рафиев: "Украина – моя вторая родина, я сделаю все возможное для ее победы"

Утро 24 февраля разделило жизнь всех украинцев на "до" и "после". Кто-то взял в руки оружие и пополнил ряды ВСУ или территориальной обороны, кто-то практически круглосуточно воюет на "информационном фронте", а многие решили посвятить себя волонтерской деятельности. Об одной из таких волонтерских инициатив мы решили рассказать в этом материале.

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Офис Общественного союза "Украинский фонд энергоэффективности и энергосбережения", который с первых дней войны превратился в Гуманитарный штаб волонтерской помощи, напоминает офис бизнес-корпорации. Нет лишней беготни и суеты, сотен коробок и свертков, которые мы привыкли наблюдать в других волонтерских центрах. В достаточно небольшом пространстве царит по-деловому сосредоточенная атмосфера. На стенах флаги Украины и Азербайджана. Десяток менеджеров за длинным столом работают, погрузившись в собственные ноутбуки или решая вопросы по телефону.

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"Конечно, у нас есть и склады, и помещения по всей Украине, там настоящий муравейник, работают десятки волонтеров, – рассказывает Анар Рафиев, глава Координационного штаба, – но здесь сердце и мозг нашей инициативы".

По его наблюдениям, многие волонтерские организации, несмотря на колоссальную энергию и самоотдачу, имеют проблемы с недостаточной организованностью, бессистемностью и отсутствием координации между собой. Управление своим Гуманитарным штабом Анар построил исходя из принципов управления бизнесом, где все работает четко как часы, определены координаторы по каждому из направлений, проводятся ежедневные совещания и планирования.

От успешного предпринимателя к эффективному волонтеру

Анар Рафиев, гражданин Азербайджана, уже более 10 лет занимающийся в Украине строительным бизнесом, рассказывает каким образом ему удалось так быстро развернуть одну из наиболее эффективных волонтерских сетей в Украине:

"24 февраля, сразу после начала агрессии, первым делом я вывез из Киева свою семью. Как граждан другой страны также мог без проблем уехать. Но в следующую минуту после того, как мои родные оказались в безопасности, я стал думать о том, чем помочь стране, ставшей второй моей родиной. Тогда и было принято решение о создании Координационного гуманитарного центра на основе Общественного союза "Украинский фонд энергоэффективности и энергосбережения". Сегодня наша группа уже насчитывает более 80 волонтеров в Киеве и регионах.

На волонтерскую деятельность мы тратим в основном собственные средства. Конечно, собираем и пожертвования. Особенно помогают друзья из Азербайджана, где у меня много знакомых, а у них свои знакомые. Даже посольство Азербайджана в Украине на своей "горячей линии" дают мой телефон, если есть необходимость кого эвакуировать или просто помочь.

А все начиналось так – находясь в западных регионах Украины, мы с моим партнером и другом загрузили микроавтобус разной "гуманитаркой" и лично призвели в Киев буквально на третий день войны. С тех пор все первые наши маршруты я прорабатываю лично. Фастов, Ирпень, Харьков, Николаев, Чернигов – все "тропы" туда поначалу я "протаптывал" сам. А потом этими маршрутами ехали члены моей команды. Разное бывало, бывало и так, что под обстрелы попадали.

Но больше всего удивлялись патрули на блокпостах, когда я показывал свой азербайджанский паспорт. Иногда меня считали сумасшедшим, который, имея возможность уехать, остался здесь. Но чаще думали, что я диверсант", — смеясь вспоминает Анар Рафиев начала своего волонтерского опыта.

Лекарства от ЮНИСЕФ

Первым направлением деятельности Координационного штаба стала помощь вынужденным переселенцам. Усилиями команды волонтеров удалось эвакуировать более 250 семей из разных городов – Киева, Ирпеня, Бучи, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева. На западе Украины был создан "распределительный центр", где люди, покинувшие собственные дома, могли находиться в тепле и уюте, прежде чем их увозили к границе. Также были организованы поставки гуманитарной помощи тем людям, которые по тем или иным причинам отказались эвакуироваться, но не могут самостоятельно себя обеспечить.

Кроме эвакуации людей из проблемных регионов Анар Рафиев на мощностях собственных предприятий наладил производство бронежилетов. Эти бронежилеты отвечают всем необходимым стандартам и передаются терробороне и ВСУ.

[ + – ] Анар Рафиев демонстрирует бронежилет, которым Гуманитарный штаб обеспечивает украинских защитников

Уникальным опытом деятельности Координационного штаба является попытка восстановить предприятия, которые сегодня находятся в зоне боевых действий или под оккупацией. Находятся новые площадки на безопасных территориях, куда эвакуируют не только работников этих предприятий, но и производственные линии, которые запускаются в новых общинах, создавая там дополнительные рабочие места.

В своей деятельности Координационный штаб тесно сотрудничает с органами государственной власти, местного самоуправления и международными организациями. На сегодняшний день подписаны соглашения с руководством Ирпеня, Кременчуга, Мариуполя, Харькова.

Взаимодействие с международными организациями (а это ЮНИСЕФ, Красный крест, USAID) в штабе координирует Павел Поликанов. "Различные международные фонды с радостью идут на сотрудничество с нами, потому что они знают, что все будет выполнено вовремя и эффективно. К примеру, у ЮНИСЕФ (международная организация, действующая под эгидой ООН) были проблемы с доставкой лекарств и медикаментов в "горячие точки". Мы быстро взяли этот вопрос на себя и доставляли лекарства от ЮНИСЕФ в Ирпень, Мариуполь, Чернигов, Николаев и другие города".

[ + – ] Павел Поликанов передает груз лекарств от ЮНИСЕФ больнице Переяслава

"Старлинки" от Маска

Важным направлением, отличающим деятельность Гуманитарного штаба от других подобных инициатив, является "цифровое" направление. Его координирует Егор Стефанович – руководитель общественной организации E-UKRAINE, которая является партнером волонтерской инициативы.

"Нам удалось наладить сотрудничество с Минцифрой и другими партнерами по поставке в разрушенные города терминалов для раздачи интернета "Starlink" от Илона Маска. Мы уже передали такие модемы в Ирпень, Бучу, Мариуполь, Харьков, Чернигов, Николаев, тем самым обеспечив местные власти и защитников стабильной связью", — рассказывает Егор Стефанович.

"Более того – мы дополнительно направили публичное письмо на "SpaceX" о предоставлении нам 100 электромобилей, интегрированных с терминалами "Starlink", для предоставления оперативной связи и взаимодействия в тех местах, где нет ни света, ни интернета", — добавляет он.

Кроме того, волонтеры "цифрового направления" Координационного штаба совместно с американской корпорацией ESRI разработали геоинформационную систему для фиксации на электронных картах и управления будущим восстановлением разрушенных объектов – жилых и инфраструктурных. Этот софт бесплатно передан в территориальные общины, Минрегион и Мининфраструктуры, другие государственные органы для того, чтобы они его наполняли контентом. Это позволит получить общую картину и оценку разрушений, эффективно и оперативно использовать ресурсы для восстановления.

LEGO-города для вынужденных переселенцев

Но волонтеры Гуманитарного штаба решают не только текущие проблемы, а уже и думают о будущем. Совместно с офисом вице-премьера по вопросам Евроинтеграции они разрабатывают программу быстрого строительства специальных поселений для беженцев. Речь идет об уникальных технологиях, которые позволят за короткое время обеспечить временным жильем сотни тысяч семей.

"Я очень хорошо помню, как такие городки возводились после карабахской войны на моей родине, – вспоминает Анар Рафиев, – но сегодня технологии пошли еще дальше. Фактически за три недели реально собрать дом на два этажа, где смогут жить 50-60 человек, которые будут иметь все необходимые условия и коммуникации. Поселок на 50 тысяч жителей с инфраструктурой (школы, садики, больницы) будет стоить в среднем 400 миллионов евро. Это не малые деньги, но там люди смогут жить год-полтора, потому что всем понятно, что в ближайшее время не все смогут вернуться даже в освобожденные города. Мы будем презентовать эту программу Всемирному Банку, ЕБРР, другим международным донорам, потому что эти дома нужны уже сегодня".

[ + – ] Анар Рафиев, Егор Стефанович и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

В ответ на вопрос – "надолго ли хватит у волонтеров сил, рвения, ресурсов для такой деятельности, учитывая, что конца-края войне не видно", — Анар Рафиев только улыбается: "Сколько нужно будет – на столько и хватит".