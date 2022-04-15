GEOLN.COM: как компания помогла в восстановлении рынка недвижимости Украины

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Размещаясь на GEOLN.COM, застройщики увеличивают продажи своей недвижимости, получают доступ к инвесторам, покупателям со всего мира. Для строительных компаний из Украины — размещение на платформе полностью бесплатно на 3 года. Такие меры приняла компания для помощи в восстановлении рынка Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Цифровая оптимизация играет важную в каждом секторе — не стал исключением и рынок недвижимости. До недавнего времени, поиск и покупка объекта — для бизнеса или личного использования — представлял крайне ресурсозатратный процесс. Сегодня крупнейшая поисковая платформа недвижимости GEOLN.COM дает возможность продавцам и покупателям заключать сделки из любого уголка мира — просто, быстро и безопасно.

GEOLN.COM и модернизация рынка недвижимости в Украине и мире

Раньше инвестор тратил много времени на поиск и сравнение предложений из десятков источников, звонки продавцам, чтобы уточнить актуальность и заявленную цену, проверить на предмет мошенничества. При привлечении риэлторского агентства предстояло заплатить комиссионные. У застройщиков же немало ресурсов уходило на привлечение клиентов.

Эксперты GEOLN.COM — номер один на рынке недвижимости по версии Forbes — обеспечили глобальную трансформацию к самому подходу купли-продажи. Благодаря высокотехнологичным решениям теперь:

все объекты "собраны" в одном месте;

процесс поиска и покупки свелся к нескольким кликам — выбрать точно под запрос можно с помощью системы фильтров, текстового запроса, отметок на карте;

продавцы и покупатели коммуницируют напрямую, переписка в чате сервиса сохраняется;

заявленная стоимость — конечная. Нет посредников — нет переплат;

приобрести можно дистанционно, оплатив онлайн (в том числе, криптовалютой).

В базе поисковика представлены объекты от более чем 3500 застройщиков из более чем 30 стран. Клиенты — из более, чем 120 стран. При этом дублированные и неактуальные объявления удаляются из системы, а продавцы проверяются.

Верификация застройщиков проходит на нескольких уровнях: от документации до портфолио и репутации. Собственники жилья на вторичном рынке должны предоставить юридические бумаги, в том числе, доказывающие право собственности. То есть, размещение на сайте GEOLN.COM — это авторитетность на рынке и увеличение продаж за счет нового канала доступа к клиентам.

GEOLN.COM — помощь в продажах для украинских застройщиков

Поисковик делает продажи максимально эффективными. Каждая строительная компания может быстро зарегистрировать кабинет на онлайн-платформе, а после авторизации — загружать объекты недвижимости с характеристиками, описаниями, фотографиями и видео. Удобная опция — 3D-просмотр, позволяющий покупателю получить максимально точное представление о недвижимости.

С целью восстановления всего рынка недвижимости Украины, GEOLN.COM для застройщиков из Украины предлагает особенно выгодные условия. В отличие от зарубежных девелоперов, украинские размещают предложения бесплатно — срок действия предложения составляет три года. Для сравнения: для каждого застройщика из другой страны обязательна абонентская плата в размере 100 долларов США.

Добавленные объекты и ЖК проходят проверку и после этого появляются в общедоступной базе. Как показывает статистика, после размещения на сайте число продаж увеличивается более чем на 15%. При этом, чтобы объявлением заинтересовалось как можно больше покупателей, можно использовать дополнительные инструменты платформы для продвижения, увеличивающие целевой трафик. Они доступны в кабинете застройщика — это выгодно, поскольку не придется тратить бюджет компании на агентские услуги.

Сервис GEOLN.COM — продуман до деталей. Бэк-офис находятся на связи в режиме 24/7/365. Прояснить интересующие вопросы можно на любом из 11 языков, что удобно при глобальной продаже недвижимости. Для клиента доступны консультации и сервисы в одном окне, включая предоставление ипотеки, что положительно сказывается на продажах.

GEOLN.COM — это высокотехнологичная платформа "все-в-одном", где инвестор может выбрать объект для безопасной парковки капитала, покупки недвижимости, а продавцу представлены оптимальные возможности для продвижения и продаж.