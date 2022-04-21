Переезд в США. Что нужно знать о работе на спринтере украинцам?
Работа водителем спринтера в США: все о профессии, особенностях трудоустройства и тонкостях найма американскими компаниями — от экспертов.
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По данным Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, на 30 марта 2022 года, с начала полномасштабной войны в Украине с россией 4 миллиона украинцев покинули страну. Часть из беженцев отправилась в США. Так, в своем заявлении на странице в Twitter Президент Джо Байден уверил, что Штаты готовы принять до 100 тыс. лиц, пострадавших от агрессии россии.
Беженцам предоставится право на трудоустройство. Среди направлений, которые не требуют специальных навыков – работа на спринтере в США. Мы пообщались с экспертами BAZAR.club и узнали все тонкости профессии и трудоустройства.
Работа на спринтере по США: главное о профессии
Работа водителем фургона подразумевает необязательно управление авто бренда Mercedes-Benz. Любое авто контейнерного или пассажирского типа подойдет для решения задач по профессии. В рамках карьеры, обязанности могут варьироваться. Так, возможно:
- осуществление доставки малогабаритных посылок от курьерской службы;
- проведение внутреннего или международного трансфера для туристических компаний;
- доставка крупногабаритных или тяжелых малогабаритных грузов.
Маршруты, как и товарная номенклатура, могут меняться. Но трудоустройство возможно и на собственном авто. Более того, водитель/экспедитор может получить возможность выкупа автомобиля работодателя в будущем. Какие еще плюсы такой работы?
Преимущества работы на спринтере для украинцев:
- Нет необходимости оформлять CDL. Commercial Driver License — водителей траков, в то время как водители фургонов могут также осуществлять грузоперевозки, хоть и меньших объемов.
- Не требует fluent уровня английского. Общение водителя проходит с диспетчером, особенно в первые месяцы работы. Компании же, которые ищут водителей из Украины, имеют в штате русскоговорящий персонал.
- Гибкие условия оплаты. Работодатели предлагают ЗП исходя из пройденного расстояния, количества точек, в % от гросса ("грязного" дохода), по дням или неделям.
- Разумный график работы. Специфика управления фургонов — в доставке на небольшие расстояния. В большинстве вакансий указывается, что водитель каждый вечер будет дома.
- Официальное оформление. Широкий спектр льгот, которые получает работодатель за трудоустройство беженцев, стимулирует компании проводить официальное оформление водителей.
Но огромное число плюсов все же нивелируется и частичными минусами профессии.
Недостатки работы водителем фургона для украинца:
- Нестабильность работы. Не каждый будет регулярно получать фиксированное число заказов. От этого же зависит доход водителя.
- Необходимость контактировать с клиентами / экспедиторами. Даже несмотря на то, что в первое время все сложности на себя берет диспетчер, водителю все равно потребуются навыки общения. Нередко – со специфическими людьми.
- Частные физические нагрузки. Водитель фургона редко сопровождается грузчиками. Нужно быть готовым к тому, что потребуется что-то носить, ставить или погружать.
- Работа с бумагами и отчетами. Это может быть как отчетность перед руководством по успешно закрытым точкам / клиентам, так и заполнение бумаг непосредственно во время маршрута.
Как оплачивается работа на спринтере для украинца?
Наши эксперты провели исследование и озвучивают такой актуальный срез рынка по зарплате:
- Оплата в час – от 16 до 27 долларов.
- Оплата в день – от 200 до 500 долларов.
- Оплата в неделю – от 1200 до 3000 долларов.
- Оплата от гросса – от 25-45% от совокупного дохода.
- Оплата от пройденных миль – от 38 до 52 центов за каждую пройденную милю.
При планировании зарплаты стоит учитывать, какой регион работы, компания, тип обязанностей, режим работы, направление выезда фургона и опыт работы указывается как желаемый для соискателя. Что же конкретно требуется от потенциального кандидата.
Как начать работать водителем на Sprinter Van?
В первую очередь, следует отобрать вакансии в вашем штате. Далее нужно обратить внимание на условия работодателей. Например, большинство вакансий не требует наличия CDL, кроме вакансий по перевозке пассажиров. Также обратите внимание на законы отдельных штатов в отношении коммерческих удостоверений.
Среди общих условий работодателей в США:
- Возраст от 25 лет;
- Наличие действующих водительских прав;
- Опыт вождения от 1 года;
- Чистая водительская история;
- Базовое владение английским;
- Наличие разрешающих документов на работу;
- Опыт вождения в США (не обязательное условие).
Другие условия зависят непосредственно от типа деятельности компании и ваших обязанностей.
Приступаем к работе прямо сейчас!
Водитель спринтера – неспецифическая работа без оформления CDL, к которой можно приступать буквально сразу после переезда. Да, эта вакансия подходит для людей с физической подготовкой, но возможны и исключения. Если же вы рассматриваете варианты с более высокой ЗП, без привязки к штату, обратите внимание на категорию "Работа на траке в США без CDL". Наши эксперты уже собрали актуальные запросы от местного бизнеса.