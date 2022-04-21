Переезд в США. Что нужно знать о работе на спринтере украинцам?

Работа водителем спринтера в США: все о профессии, особенностях трудоустройства и тонкостях найма американскими компаниями — от экспертов.

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По данным Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, на 30 марта 2022 года, с начала полномасштабной войны в Украине с россией 4 миллиона украинцев покинули страну. Часть из беженцев отправилась в США. Так, в своем заявлении на странице в Twitter Президент Джо Байден уверил, что Штаты готовы принять до 100 тыс. лиц, пострадавших от агрессии россии.

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Беженцам предоставится право на трудоустройство. Среди направлений, которые не требуют специальных навыков – работа на спринтере в США. Мы пообщались с экспертами BAZAR.club и узнали все тонкости профессии и трудоустройства.

Работа на спринтере по США: главное о профессии

Работа водителем фургона подразумевает необязательно управление авто бренда Mercedes-Benz. Любое авто контейнерного или пассажирского типа подойдет для решения задач по профессии. В рамках карьеры, обязанности могут варьироваться. Так, возможно:

осуществление доставки малогабаритных посылок от курьерской службы;

проведение внутреннего или международного трансфера для туристических компаний;

доставка крупногабаритных или тяжелых малогабаритных грузов.

Маршруты, как и товарная номенклатура, могут меняться. Но трудоустройство возможно и на собственном авто. Более того, водитель/экспедитор может получить возможность выкупа автомобиля работодателя в будущем. Какие еще плюсы такой работы?

Преимущества работы на спринтере для украинцев:

Нет необходимости оформлять CDL. Commercial Driver License — водителей траков, в то время как водители фургонов могут также осуществлять грузоперевозки, хоть и меньших объемов. Не требует fluent уровня английского. Общение водителя проходит с диспетчером, особенно в первые месяцы работы. Компании же, которые ищут водителей из Украины, имеют в штате русскоговорящий персонал. Гибкие условия оплаты. Работодатели предлагают ЗП исходя из пройденного расстояния, количества точек, в % от гросса ("грязного" дохода), по дням или неделям. Разумный график работы. Специфика управления фургонов — в доставке на небольшие расстояния. В большинстве вакансий указывается, что водитель каждый вечер будет дома. Официальное оформление. Широкий спектр льгот, которые получает работодатель за трудоустройство беженцев, стимулирует компании проводить официальное оформление водителей.

Но огромное число плюсов все же нивелируется и частичными минусами профессии.

Недостатки работы водителем фургона для украинца:

Нестабильность работы. Не каждый будет регулярно получать фиксированное число заказов. От этого же зависит доход водителя. Необходимость контактировать с клиентами / экспедиторами. Даже несмотря на то, что в первое время все сложности на себя берет диспетчер, водителю все равно потребуются навыки общения. Нередко – со специфическими людьми. Частные физические нагрузки. Водитель фургона редко сопровождается грузчиками. Нужно быть готовым к тому, что потребуется что-то носить, ставить или погружать. Работа с бумагами и отчетами. Это может быть как отчетность перед руководством по успешно закрытым точкам / клиентам, так и заполнение бумаг непосредственно во время маршрута.

Как оплачивается работа на спринтере для украинца?

Наши эксперты провели исследование и озвучивают такой актуальный срез рынка по зарплате:

Оплата в час – от 16 до 27 долларов.

Оплата в день – от 200 до 500 долларов.

Оплата в неделю – от 1200 до 3000 долларов.

Оплата от гросса – от 25-45% от совокупного дохода.

Оплата от пройденных миль – от 38 до 52 центов за каждую пройденную милю.

При планировании зарплаты стоит учитывать, какой регион работы, компания, тип обязанностей, режим работы, направление выезда фургона и опыт работы указывается как желаемый для соискателя. Что же конкретно требуется от потенциального кандидата.

Как начать работать водителем на Sprinter Van?

В первую очередь, следует отобрать вакансии в вашем штате. Далее нужно обратить внимание на условия работодателей. Например, большинство вакансий не требует наличия CDL, кроме вакансий по перевозке пассажиров. Также обратите внимание на законы отдельных штатов в отношении коммерческих удостоверений.

Среди общих условий работодателей в США:

Возраст от 25 лет;

Наличие действующих водительских прав;

Опыт вождения от 1 года;

Чистая водительская история;

Базовое владение английским;

Наличие разрешающих документов на работу;

Опыт вождения в США (не обязательное условие).

Другие условия зависят непосредственно от типа деятельности компании и ваших обязанностей.

Приступаем к работе прямо сейчас!

Водитель спринтера – неспецифическая работа без оформления CDL, к которой можно приступать буквально сразу после переезда. Да, эта вакансия подходит для людей с физической подготовкой, но возможны и исключения. Если же вы рассматриваете варианты с более высокой ЗП, без привязки к штату, обратите внимание на категорию "Работа на траке в США без CDL". Наши эксперты уже собрали актуальные запросы от местного бизнеса.