В Украину прибывает Благодатный Огонь, который сегодня сошел в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме.

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Об этом сообщает пресс-служба нардепа Вадима Новинского, передают Украинские Новости.

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Несмотря на обстоятельства нынешнего времени, когда военные действия идут во многих регионах Украины, миллионы верующих в Украине смогут соприкоснуться с Чудом, которое ежегодно повторяется накануне Светлого Христового Воскресения. Ожидается, что Благодатный Огонь будет доставлен в Украину около 21.30 по киевскому времени.

Организация специального рейса из Израиля через территорию третьих стран, что сопряжено с особенностям военного времени, стала возможна благодаря помощи Фонда Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" и бизнесмена Бориса Кауфмана. В Фонде выразили особую благодарность пилоту Алексею Мешкову.

Сегодня ночью Благодатный Огонь будет доставлен в Киев и во множество Православных храмов Украины.

Вадим Новинский также поздравил всех православных христиан со Светлым Праздником Воскресения Христового, который стал праздником Победы Жизни над Смертью:

"Своей победой Господь даровал возможность каждому из нас тоже стать победителями Смерти. Для этого нужно наполнить свои сердца любовью к Господу и к своему ближнему. В эти дни, когда все мы переживаем тяжелейшие страдания, мы просим Господа о мире. Первыми словами Воскресшего Христа было "Мир вам!". Жизнь продолжается. Будем усердно молить Спасителя о восстановлении Мира и Любви на нашей Земле и в наших Сердцах. Воистину Воскрес Христос!".