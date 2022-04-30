Помоги Украинской армии с благотворительным фондом "Все для победы"

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24 февраля — знаковый день, который навсегда войдет в историю жителей Украины. Первые военные удары уже нанесли серьезный ущерб, в результате которого многим людям пришлось покинуть свои дома. Города и поселки оказались в самом центре событий. Они превратились в настоящие горячие точки. Многим людям пришлось покинуть свои дома и выходить из зоны боевых действий по гуманитарным коридорам. Следующим этапом оказалась гуманитарная катастрофа, которая коснулась каждого жителя страны. И это стало проблемой, в которой очень сложно выживать. Под ударом оказались самые уязвимые слои населения.

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Главные трудности коснулись водоснабжения, логистики. Разрушенные дороги и мосты не давали возможности своевременной доставки продуктов. Проблемы возникала с разных сторон, откуда их никто не ждал. Результатом подобных событий стало нежелание водителей садиться за руль. С риском для собственной жизни отправляться с доставкой к другим городам никто не хочет. И это только часть тех проблем, с которыми столкнулись жители Украины.

Все перечисленные проблемы коснулись именно гражданского населения. Но нельзя забывать о защитниках территории. Служащие ВСУ, которые стоят в обороне страны, сталкиваются с нехваткой снабжения. И для защиты таких смелых и отважных людей сформированы благотворительные фонды. "Все для победы" — это один из них.

Функции и принципы создания фонда "Все для победы"

Основные задачи фонда "Все для победы" заключается в поиске финансовой помощи и желающих оказать гуманитарную поддержку солдатам не только на территории Украины, но и за ее пределами. В первую очередь рассматриваются решения продовольственной проблемы, которая возникла среди мирных жителей в городах. Волонтеры оказывают серьезную поддержку военным, выполняют поставки продуктов и медикаментов в места с боевыми действиями. Помощь армии оказывается в обязательном порядке.

Сегодня на счету фонда состоят 53 грузовика с гуманитарной помощью. Они доставлены в города с активными боевыми действиями. На счетах находится 710 тысяч гривен, и это деньги, собранные для закупки партии продовольствия. Приобретено сегодня и 28 автомобилей, которые будут переданы армии.

Фонд помощи работает в соответствии с действующими правовыми аспектами и имеют выписку ЕГР. Публичная оферта и статус фонда определены и с ними могут ознакомиться все желающие прежде, чем внести свой вклад и принять участие.

Чем можно помочь мирным жителям в городах с активными боевыми действиями?

На данный момент особенно острая нужда состоит именно в продуктах питания. Необходимо топлива, внедорожники, гигиенические средства. Полный перечень требуемых продуктов и товаров указан на сайте фонда. Здесь же расположена подробная информация об уже оказанной помощи. Все контактные данные и реквизиты для перевода также предложены для изучения и дальнейшего использования. Отчетность о проведенных мероприятиях прилагается. Ваши деньги достанутся только нуждающимся в вашей помощи.

Как помочь солдатам ВСУ?

Помощь украинской армии собирается с применением специальных организаций. Логистические центры и представительства расположены в Польше, и Украине. Связаться с действующей администрацией фонда можно по контактам, которые указаны на сайте.

Все желающие могут помочь, перевести денежные средства или закупить продукты для людей, которые находятся в огневых зонах. Делая небольшой вклад, вы оказываете серьезную поддержку, обеспечивая нуждающихся. Единством народа формируется вклад в нашу победу. И если вы еще не приняли участие, самое время сделать это.

Сайт фонда — https://www.allforvictory.org/