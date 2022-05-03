Когда, как и почему нужно делать развал схождение

Как отследить работу колес автомобиля и понять: правильно ли они выполняют свои основные функции? Развал схождение – доступная услуга, которая поможет сэкономить деньги автовладельца. Все капиталовложения в новые шины могут быть потрачены впустую из-за неправильной регулировки. Эта манипуляция – часть эффективного обслуживания автомобиля.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В чем суть процедуры

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Она заключается в регулировке углов наклона колес. Грубо говоря, они должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны дорожному полотну. Эта операция также предназначена для предотвращения чрезмерного трения или преждевременного износа шин или подвески.

Сход развал колес — это корректировка нескольких элементов: развала, схождения, кастера.

Регулировка развала: если смотреть спереди автомобиля, специалист регулирует угол наклона шины внутрь или наружу.

Регулировка схождения: если смотреть сверху, угол указывает точное направление, в котором шины направлены относительно центральной линии автомобиля.

Кастер – еще один параметр, который может быть откорректирован при профессиональной регулировке: если смотреть сбоку, этот угол определяет наклон вперед или назад линии, проведенной через верхнюю и нижнюю точки поворота рулевого управления.

Зачем это нужно делать

При неправильном развале-схождении автомобилем труднее управлять при движении по прямой и на поворотах.

На 10-15 процентов увеличивается топливный расход.

Резина неравномерно изнашивается, срок службы шин сокращается.

Подвеска автомобиля быстрее выходит из строя, так как на нее приходится большая нагрузка.

Преимущества услуги на СТО

Только специализированный стенд дает возможность добиться оптимальной регулировки. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют обращаться за этой услугой только в профессиональный автосервис. Там есть спецоборудование, которое позволит добиться идеального показателя, и мастера, которые гарантированно выполнят свою работу. А процедура, сделанная "на отлично" принесет водителю преимущества с точки зрения комфорта, экономии средств и безопасности.

Сокращается бюджет на техническое обслуживание автомобиля.

Снижается расход топлива. Когда все 4 колеса хорошо выровнены, трение о дорожное полотно снижается, и для преодоления одного и того же расстояния требуется меньше энергии.

Срок службы шин увеличивается.

Развал-схождение защищает механические части автомобиля. Некоторые компоненты, демонстрируют ненормальный износ – это может быть результатом неправильной центровки.

Простая процедура улучшает маневренность и управляемость автомобиля, что является важным фактором безопасности при движении в плохих погодных условиях, а также обеспечивает гораздо более приятное вождение.

Будет выделяться меньше CO2, что, безусловно, большой плюс для окружающей среды.

3 показателя неправильного сход-развала

Может быть, неспециалисту трудно понять: нужно ли выровнять колеса. Ознакомьтесь с тремя ключевыми индикаторами.

Шины изнашиваются неравномерно – это можно заметить визуально. Направление автомобиля непроизвольно меняется. Когда едете по прямой – если это безопасно – попробуйте отпустить рулевое колесо на несколько секунд: если вы заметили, что авто смещается влево или вправо, это может быть признаком неправильной центровки колес. При движении по изогнутой траектории направление езды непроизвольно меняется.

Когда необходимо проверять развал-схождение

Выравнивание колес автомобиля рекомендуется проводить хотя бы один раз в год или каждые 20000 км. Но это – если не возникли непредвиденные обстоятельства. Нарушение углов расположения колес автомобиля относительно друг друга и дорожного полотна может проявиться внезапно. Недавно неуклюже ударились о бордюр или врезались в глубокую выбоину? Если после этого досадного происшествия вы заметите один из трех вышеперечисленных индикаторов, обращайтесь за консультацией к специалисту и не оттягивайте визит. Сделайте развал схождение на сто для того, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге.