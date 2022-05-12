CFD_ что такое контракт на разницу цен, как он работает и в чем его преимущества

Мы уже привыкли к тому, что, чтобы получить прибыль в трейдинге, необходимо владеть самим активом. Ведь вам же нужно купить этот актив по низкой цене, после чего продать по более высокой — именно на этом и строится заработок. Однако есть один метод, который позволяет вам получать прибыль на рынке, при этом не имея самого актива. Этот метод торговли называется CFD, или контракт на разницу цен. В материале рассмотрим, что это такое, каковы его преимущества и как это все работает.

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Что такое CFD

Это контракт на разницу цен. Именно так данная аббревиатура переводится на русский язык. То есть между инвестором и брокером (или продавцом) составляется договор, согласно которому будет совершена передача разницы между ценой конкретного актива в момент заключения сделки (открытия ордера) и той ценой, которая установилась в момент закрытия сделки. То есть по сути в CFD обе стороны стремятся получить прибыль, размер которой равна разнице в цене. Таким образом, CFD представляет собой торговлю, при которой вам не нужно владеть базовым активом. В этом случае вы зарабатываете только лишь на разнице цен. А если вы еще и используете кредитное плечо, то ваша прибыль возрастает в десятки раз.

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Давайте теперь рассмотрим пример торговли CFD.

Цена конкретного актива стоит 100 пунктов. Вы хотите продать его по цене 130 пунктов. Предположим, что стоимость одного пункта составит 5 долларов. Таким образом вы покупаете 1 CFD (контракт) на продажу с надеждой на то, что цена за определенное время поднимется до 130 пунктов. Предположим, что ваш прогноз оправдался. Тогда вы заработаете 150 долларов (5 долларов умножаем на 300 пунктов).

Этот пример отражает положительный сценарий, при котором вы в плюсе. Теперь пример негативного сценария.

Цена актива 100 пунктов. Вы покупаете 1 CFD на продажу данного актива по 130 долларов, то есть вы уверены, что цена действительно вырастет до 130 долларов. Однако ваш прогноз не оправдался. Цена не поднялась, а опустилась на 30 пунктов. В этом случае ваш убыток составит 150 долларов.

Что нужно понять из вышесказанного? Главная мысль — при работе с CFD вам не нужно владеть самим активом. CFD — это всего лишь спекуляция на ценах. По сути вы "играете" с брокером в игру по угадыванию цен.

Преимущества CFD

Данным инструментом пользуются многие трейдеры. Вот его преимущества:

есть кредитное плечо. А оно позволяет вам в разы увеличить вашу прибыль. Кредитное плечо предлагают лучшие CFD-брокеры (https://www.home.saxo/ru-ru/products/cfds);

не отличается от базового рынка. Например, при работе с CFD на покупку/продажу акций BRENT вы видите перед собой реальный график акций Brent. График никто не рисует — это реальный график акций;

CFD доступен на любых рынках. Вы можете заключать контракты на разницу цен любых активов: валюты, акции, сырье и пр.

Пожалуй, самое главное преимущество CFD — возможность страховать основной портфель. Например, у вас есть одна акция Лукойла. Вы ожидаете, что через год она вырастет в цене и вы сможете продать бумагу. Однако прямо сейчас акция начала падать в цене. Тогда вы открываете CFD на покупку (то есть на снижение). Если ваш прогноз сбывается, вы получаете прибыль от CFD, перекрыв тем самым возможный убыток по реальной акции. А если ваш прогноз не сбывается (то есть акция не падает дальше, а поднимается), ваш убыток по CFD будет перекрыт прибылью на акциях