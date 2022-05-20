"Слуга народа" Жан Беленюк получил от разведки наградной пистолет "Глок-19" — документ

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Служба внешней разведки Украины наградила народного депутата от "Слуга народа" Жана Беленюка пистолетом "Глок-19". Соответствующий приказ был подписан еще в апреле 2022 года, пишет политический эксперт Александр Кочетков на странице Facebook, передает ukranews.com.

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Эксперт сравнил это награждение с награждением одиозного нардепа из президентской фракции Николая Тищенко пистолетом Стечкина, "за героическую оборону Мукачева".

"Представители власти вообще и депутаты в частности, вы что, не чувствуете судьбоносности момента, вы дышите каким-то иным воздухом? Украинские герои сражаются на фронтах, гибнут, защищая Украину, а вы себе сувениры даже не в виде отечественных "Фортов", а импортных "Глоков" выписываете?!", — написал Александр Кочетков.

Он также предложил представителям власти, владеющим наградным оружием, применить его на поле боя против российских оккупантов. "Готовы воевать — на фронт, там выдадут настоящее оружие. Хотите делать селфи на фоне жертв Бучи — и без пистолета обойдетесь. Могу поверить, что со стороны спортсмена Жана Беленюка — это недоразумение, лажа не со зла. Но кто-то во власти должен заниматься недопущением подобных лаж. Иначе беды не избежать", — говорится в посте.

Напомним, "Глок-19" не первый подарок Жану Беленюку от государства. Ранее за спортивные достижения ему выделили квартиру в Киеве. Еще одну он получил в Полтаве — поспособствовал президент Федерации греко-римской борьбы Украины, депутат Полтавского облсовета Олег Сазонов, которого местные СМИ называют спонсором Беленюка.