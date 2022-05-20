Самые трендовые женские туфли сезона на miraton.ua

Основа женского обувного гардероба – туфли – это модель, актуальная во все времена года. Чтобы модницы могли сделать максимально современный выбор, мы рассказали о главных трендах 2022 года, которыми обладают модные туфли, представленные в онлайн-магазине "Миратон".

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Прежде чем рассмотреть и оценить эстетические параметры актуальных моделей туфель, следует подчеркнуть важность аспекта функциональности. Наибольшее внимание следует уделить материалу, лучшим решением для ежедневной носки станут кожаные туфли женские, огромный ассортимент которых представлен по ссылке. Не меньшей долговечностью отличается натуральная замша, наплак и нубук. Ламе, велюр, глиттер, текстиль – материалы, которые зачастую используют для изготовления нарядной, вечерней обуви.

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В этом году на мировых подиумах, как и всегда, присутствовали самые разноплановые модели, среди которых поклонницы абсолютно всех стилистических направлений смогли присмотреть пару по душе. Наряду с высокими гладиаторскими сандалиями, сложными резными каблуками и туфлями на головокружительной шпильке должное внимание было уделено и комфортным моделям. Имеют место разумная ширина каблука, практичные балетки и уютные шлепанцы. Впереди – топ обувных трендов весны-лета 2022 года, которые достойны занять свое место в вашем гардеробе.

Вариации Мэри Джейн

В этом сезоне ретро-силуэт модели Мэри Джейн не ограничивается традиционным ремешком вокруг щиколотки, перемычки могут быть перекрестными, асимметричными, различной ширины. Массу вариантов всевозможных оттенков представили производители MiaMay и Miraton, в том числе с вырезами по бокам и на каблуках различной высоты и ширины.

Балетная партия

Любимые многими балетки приобретают современный вид благодаря украшениям в виде изящных цепей и милых бантов, пряжек с причудливыми завитками, аккуратных тисненым эмблем и декорированных миниатюрных каблуков, уже упомянутых женственных деталей в виде ремешков на щиколотке и вырезов в центральной части. Среди оригинальных моделей авторства Attizzare, Melissa – плетеные, перфорированные, с круглым и квадратным мысом, с прозрачными и сетчатыми вставками, слингбэки с открытым задником.

Массивные лоферы

Лоферы – модель, позаимствованная девушками из мужского, сочетает в себе комфорт и привлекательность, но со стильной изюминкой. Модные в последнее время версии с массивной подошвой дарят серьезную дополнительную высоту, они удобны и универсальны. Рекомендуем обратить внимание на изделия брендов Miraton и Windsor Smith.

Спортивные мотивы

Грубая подошва и спортивные элементы, такие как толстые ремешки и липучки, неопреновые ткани и вырезы, делают ультрасовременные туфли невероятно стильным дополнением к вашему гардеробу. Среди главных атрибутов этого веяния – крупные логотипы, массивные украшения, платформы, металлизированные расцветки. Эту обувь легко стилизовать, просто сочетайте ее с мешковатыми джинсами и топом. Найти подходящую модель вы сможете в ассортименте товаров компании Vic Matie, Unisa, Inuovo.

Женственные мюли

Тенденция, которая, кажется, никогда не выйдет из моды: лаконичные мюли с одной перемычкой. Они просты и совершенны одновременно, а современные версии снабжены симпатичными каблуками неординарных форм. Сочетайте их с чем угодно, например, с воздушным платьем с цветочным принтом, чтобы создать изысканный повседневный образ, или придайте образу профессиональный вид с помощью строгого костюма. В каталоге "Миратон" эта категория представлена брендами Alohas, Angel Alarcon, Bibi Lou, Valentina.

Архитектурные каблуки

Эта вызывающая разногласия тенденция в обуви вернулась, но теперь стала еще более выраженной. Самые яркие – каблуки неправильной формы, с гипертрофированными линиями, такие как в коллекциях Evaluna, Albano, Tony Bianco, Siren, а также созданные из необычных элементов, таких как звенья цепи, камни и жемчужины.

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