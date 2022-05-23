Сказочники Госкосмоса. Как династия чиновников лишила Украину спутникового наблюдения

Космос играет важнейшую роль в будущей победе над Россией. Западные партнеры предоставляют огромный массив спутниковых снимков, с помощью которых Украина отслеживает перемещение оккупационных войск, оценивает нанесенный им (и ими) ущерб, фиксируют следы военных преступлений. Без партнеров мы были бы слепы, ведь все попытки запустить собственные спутники наблюдения закончились провалом ценою в сотни миллионов.

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Масштаб проблем космической отрасли Украины угрожающий. Это черная дыра, куда не добивают реформы и даже общественный надзор. Закрытый клуб "красных директоров", по уши замазанных в коррупции и связях с Россией. Всем известные крестные отцы схематоза пришли в большую политику с руководящих постов в КБ "Южное" и "Южмаше". Эти предприятия исторически были прочно связаны с российским ВПК и не торопились отказываться от рынка страны-агрессора даже после начала войны в 2014 году. Экономические отношения, включая поставку всевозможных комплектующих, продолжались вплоть до 2019 года.

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Российское влияние, скромное финансирование и советский менеджмент были преградой для интеграции отрасли в западную инфраструктуру, развития технологий и заключения выгодных контрактов. Не мудрено, что к полномасштабной войне с Россией Украина подошла, не имея ни собственных спутников, ни даже беспилотников. Чтобы дать ВСУ "глаза", волонтеры вынуждены собирать БПЛА по всему миру, вывозя из страны валюту преимущественно в Китай.

Главные по спутникам и всему космосу — Государственное космическое агентство Украины с годовым бюджетом свыше $34 млн по довоенному курсу. Да, это слишком малая сумма для полноценного развития космической отрасли. В то же время это слишком много, чтобы растворяться бесследно. За последние годы Госкосмос сменил немало директоров, однако никто из них не сумел реализовать ни один амбициозный проект и не предложил план реформ для возвращения Украины в элитарный клуб космических государств.

Деньги унес "Циклон"

Полтора года как ГКАУ руководит Владимир Тафтай. До того он занимал должность заместителя директора Павлоградского механического завода, который относится к структуре Южмаша. Еще раньше (2009-2016) был менеджером по обеспечению и качеству совместного украино-бразильского предприятия "Алкантара Циклон Спейс". Того самого, что отвечало за печально известный проект "Циклон – 4", который стал "славной страницей" в истории украинской коррупции и обернулся колоссальными имиджевыми и финансовыми потерями.

[ + – ] Владимир Тафтай

Стоит напомнить, что в скандале вокруг "Циклона-4" фигурировало КБ "Южное", первым заместителем гендиректора которого на тот момент работал тесть Тафтая Евгений Курячий.

Предприятие уличили в отмывании кредитных и государственных денег на ракету-носитель, производство которой до сих не завершено. В целом на проект "Циклон-4" Украина потратила $672 млн.

Примечательно, что ООО "Спецмонтажсервис", в соучредителях которого состоит теща Тафтая Наталья Куряча, получило от КБЮ 3 тендера на общую сумму $337 тыс. Фирма друга семьи Александра Силивончика — ООО "НВП "КРІОН" — в период с 2017 по 2020 годы выиграла 10 тендеров на сумму $874 тыс., являясь при этом единственным участником торгов.

Тафтай и потерянный "Сич-2"

Главным проектом Тафтая на посту директора Госкосмоса стал запуск спутника "Сич-2-30". Он предназначен для мониторинга использования земель, а также мог бы передавать данные об инженерных сооружениях, перемещениях военной техники и кораблей, то есть использоваться в оборонных целях. По задумке, спутник должен был стать первым в группе из 8 аппаратов, которые Украина планирует запустить в период до 2025 года.

"Сич-2-30" не новый спутник, а резервная копия "Сич-2", запущенного еще в 2011 году и проработавшего всего шесть месяцев вместо обещанных пяти лет. Одиннадцать лет этот двойник, на котором отрабатывались внештатные ситуации работы "Сич-2", пылился на складах КБ "Южное", чтобы потом быть представленным как новое слово в развитии украинского космоса. На момент запуска спутник морально-устарел и растерял всю свою практическую ценность. Пространственное разрешение его снимков в 26 раз ниже, чем способны обеспечить современные спутники: 7,8 метра против 30 сантиметров.

И тем не менее его "расконсервировали", сдули пыль, выделили деньги "на подготовку к старту" и 13 января 2022 года вывели в космос на Falcon 9 компании SpaceX. Первый за 11 лет запуск Тафтай подал с помпой и назвал "шагом для возвращения Украины в космос". "Первый сеанс связи со спутником "Сич-2-30" проведено. Сигнал есть. Сигнал стойкий", — позже написал он в Facebook.

Однако уже через 10 дней независимый эксперт-аналитик по изучению космоса Андрей Колесник сообщил, что "Сич-2-30" до сих пор неидентифицирован, вероятно, из-за отсутствия связи с ним. Как выяснилось позже, связи со спутником действительно нет — из-за "отрицательного энергетического баланса аппарата".

Тафтай поспешил успокоить: мол летно-конструкторские испытания затянулись из-за войны и должны будут закончиться в середине марта. Однако уже май, а новостей об аппарате, как и спутниковых снимков для нужд ВСУ, нет. Эксперты обвинили руководство Госкосмоса в умышленном искажении информации о судьбе спутника, на который государство потратило больше $8 млн. Тафтай же возложил ответственность на предшественников: сказал, что всему виной состояние космической отрасли, что разработка спутников — не его задача, что все исправит "адекватное финансирование", которым он, видимо, рассчитывает распоряжаться. Кстати, журналисты издания "Заборона" выявили коррупционную составляющую в запуске "Сич-2-30".

Период Усова

В одном Тафтай оказался прав — его предшественники годами паразитировали на космической деятельности. В 2020 неполный год ГКАУ возглавлял Владимир Усов. Ни о каких решениях для нужд ВПК в сфере космоса говорить не приходится. За 10 месяцев он не запомнился ничем, кроме коррупционных скандалов — сотни народных депутатов просили его уволить.

[ + – ] Владимир Усов

Причиной было то, что Усов так и не представил планов развития агентства и отрасли. Вместо этого он раздавал интервью об "амбициозных планах завоевания ближайших планет". "Судя по официальному сайту Госкосмоса, главным достижением учреждения за последние полгода стало создание официальных каналов в Telegram и YouTube", — писал адвокат и активист Маси Найем.

Усов не задекларировал недвижимость и многочисленные бизнес-активы, включая американскую компанию Kwamb.io.inc, в которую инвестировал фонд Impulse VC, связанный с подсанкционным российским олигархом Романом Абрамовичем. Другие компании Усова фигурируют в уголовных делах об отмывании средств Николаевской ОГА, писал Цензор.net.

Уже после увольнения из Госкосмоса, в марте 2021 года, Усов зарегистрировал компанию Kurs Orbital. Ее бенефициаром выступает бывший замглавы Фонда госимущества Украины Вадим Васильев, по данным СМИ, тесно связанный с бизнесом в россии. Например, с собственником фирмы АФК "Система" Владимиром Евтушенковым. В октябре 2016 он попал под украинские санкции за инвестиции в оккупированные Крым и Севастополь. В мае 2018 санкции против бизнесмена инициировали и конгрессмены США.

"Лыбидь" Сабадоша

Еще одним амбициозным проектом Украины в сфере космоса должен был стать орбитальный спутник "Лыбидь". Это старейший коррупционный долгострой, в котором участвовала целая династия руководителей Госкосмоса, включая Любимира Сабадоша (2015-2016).

[ + – ] Любомир Сабадош

Несмотря на срыв проекта еще в 2014, к 2016 году Сабадош выбил дополнительно порядка $800 тыс. на создание инфраструктуры для командно-измерительного пункта и аренду резервного командно-измерительного пункта Telespazio в Италии. Когда стало ясно, что "Лыбидь" все же не взлетит, Сабадош обвинил в срыве канадскую компанию MDA.

В итоге вместо телекоммуникационного спутника Украина получила долг порядка $300 млн в виде кредитных средств и процентов по ним. Только в 2019 году на погашение из бюджета выделили больше $54 млн. Кроме того, по указке тогдашнего главы Госкосмоса Сабадоша нерастраченные кредитные $30 млн от производства "Лыбиди" разместили на депозит под 8,5% в Диамантбанке, который вскоре признали банкротом.

Сейчас, в разгар военных действий названные экс-руководители Госкосмоса пытаются вернуть себе доступ к ресурсам. 4 марта 2022 года во Львове состоялась встреча представителей космических агентств Украины и Польши. Украинскую делегацию возглавил Тафтай, присутствовали на ней и Сабадош с Усовым. На встрече подписали "протокол о сотрудничестве", который предполагает создание координационного центра совместных проектов на базе Львовской ОДА. Целью назван доступ стран Европы к космосу непосредственно с территории европейского континента. О том, что такая встреча была, рассказал сам Владимир Усов. Он же предложил использовать для будущих воздушных стартов компанию Orbit Boy. Ее президент — Любомир Сабадош. Обсуждалось ли на встрече, почему у Украины нет своих спутников — большой вопрос.

По подсчетам "Забороны", за 30 лет независимости Украина потратила на космические проекты более $1,2 млрд. Однако большинство этих денег "съела" коррупция и банальный непрофессионализм. Это главная причина того, что у Украины до сих пор нет собственной сети космического наблюдения, и спутниковые снимки приходится получать от разведок, правительств и частных спутниковых компаний из США, Великобритании и ЕС. В это же время нынешние и бывшие чиновники, прямо причастные к такому положению дел, не просто не понесли ответственности, но и продолжают осваивать космос. Точнее, осваивать бюджеты. В этом контексте инициатива американского сенатора Рэнда Пола по созданию специального органа для контроля над использованием $40 млрд военной помощи США Украине не выглядит такой уж надуманной.