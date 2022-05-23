Было очень страшно, ракеты упали рядом с нашим стадионом

С тех пор как пришли россияне, то все забыли о футболе. Но драться будут до конца.

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Еще три месяца назад Максим Белый больше всего волновался о том, как он с товарищами по команде "Рух Львов" выступят во второй половине сезона. Они не надеялись догнать два ведущих клуба — донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", но удачный перерыв в середине сезона в Турции вселил уверенность в том, что они займут прочное место в середине турнирной таблицы украинской премьер-лиги.

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Статью публикует британское издание The Sun.

Владелец ФК "Рух-Львов" Григорий Козловский хотел, чтобы его команда выиграла Лигу Чемпионов, однако теперь главное — остаться в живых.

Команда украинской премьер-лиги может похвастаться одним из лучших футбольных сооружений в стране.

Добавим, что команда "Рух" в этом году завоевала право на участие в следующем сезоне в Юношеской лиге УЕФА, — редакция

Теперь центральный полузащитник Белый размышляет не о том, отправится ли он на передовую в войне своей страны с Россией, а когда именно это произойдет.

Потрясающую скорость разрушений в Украине прекрасно иллюстрирует то, как перевернулись жизни каждого человека в одном из ведущих футбольных клубов страны.

"Рух Львов" — перспективная команда, которая может похвастаться новейшей и лучшей тренировочной базой страны, о чем свидетельствуют слова гордо говорящих сотрудников клуба: "лучше даже чем "Шахтер"".

ФК "Рух", управляемый богатством и амбициями местного бизнесмена-миллионера, в позапрошлом сезоне достиг высшего дивизиона национального футбола. Они стремятся утвердиться в украинской премьер-лиге, однако амбиции владельца клуба Григория Козловского уходят еще дальше.

Наряду с выходом "Руха" в Лигу Чемпионов он мечтает, что когда-нибудь весь основной состав клуба будет сформирован из воспитанников новой молодежной Академии футбола. Но это мечты на будущее, ведь каждого — от официанта до владельца клуба — волнует только повседневная и кровавая реальность войны.

Григорий Козловский эвакуировал свою семью, прессаташе клуба проводит свои дни на сельском блокпосте, а работники пищевого блока кормят более 700 временно перемещенных лиц на стадионе клуба.

Некоторые сотрудники "Руха" присоединились к подразделениям Вооруженных Сил Украины, и даже игроки думают о том, чтобы присоединиться к армии.

31-летний Максим Белый, игрок высшей лиги в течение 13 лет, включая два сезона в хорватском клубе "Гайдук Сплит", сказал:

"Если российские солдаты придут сюда, мы возьмем в руки оружие. Никто больше не думает о футболе. Раньше мы постоянно думали о нем, много тренировались и все время думали о следующем матче. Футбол доминировал в нашей жизни, но сейчас он больше не кажется важным. Ранее мы заботились о победах в матчах, теперь мы заботимся только о том, чтобы выжить. Мы поехали в Турцию на перерыв в середине сезона, и это было хорошо. Мы имели хорошие результаты, все игроки были в отличной форме. Болельщики с нетерпением ждали матчей, а персонал был занят подготовкой и продажей билетов на первую игру. Но незадолго до этого началась война".

ОЧЕНЬ СТРАШНО

Товарищ Белого по команде, Богдан Бойчук, был в страхе за своих родителей после того, как они остались в ловушке в Херсоне, одном из крупных городов, которое очень пострадало от натиска оккупантов.

"Они (родители) очень напуганы, но по крайней мере прекратилась стрельба, и я все еще могу позвонить им. Я звоню им каждый день".

На вопрос, готов ли он при необходимости взяться за оружие, чтобы защищать родителей и свою страну, Бойчук ответил так же решительно, как и его одноклубник Белый. Не колеблясь он сказал: "Да, конечно".

37-летний прессаташе Богдан Тимовчак обычно проводил свои дни координируя освещение матчей клуба в СМИ.

Он также был занят подготовкой к торжественному открытию тренировочной базы "Руха" — девяти футбольных полей и ультрасовременных тренажерных залов, окруженных коммерческими объектами для увеличения прибыли, в том числе отелем и лыжным подъемником.

Пышную церемонию, запланированную на май, отменили, как и пресс-конференции в день матча.

В то же время он стал одним из тысяч людей, несущих службу на блокпостах в селах. Они сейчас по всей стране, и эти сцены напоминают Вторую мировую войну.

Тимовчак говорит: "Раньше нас волновало, подготовлены ли наши игроки и выиграем ли мы три очка. Сейчас нас волнует только война".

"Если война дойдет до Львова, все мы будем драться, в том числе и игроки. Наш аккаунт в Instagram был переполнен публикациями об игроках. Теперь мы используем его, чтобы организовать волонтеров для помощи беженцам и военным", — говорит Григорий Козловский.

Как и владелец клуба Тимовчак отправил свою беременную жену и их трехлетнего сына за границу, как можно дальше от опасности.

Он сказал: "Я рад, что она в безопасности, но я знаю, что она будет волноваться, потому что может прийти время, когда мне придется воевать".

Козловский, которого сотрудники клуба называют господином Президентом, занимает кабинет на верхнем этаже тренировочного центра с балконом, откуда открывается вид на поле, где в мирное время будет тренироваться первая команда.

Одетый в желтую тренировочную майку, на которой, согласно футбольной традиции, написаны его инициалы GK, он разражается смехом, когда ему говорят, что они также означают "вратарь" (на английском — goalkeeper).

Он гордится своей карьерой вратаря, хотя ему так и не удалось выйти на топовый уровень.

Это редкий момент легкомысленного веселья, когда разговор снова возвращается к войне.

Он сказал: "Если война придет во Львов, мы все будем биться, в том числе и игроки. Каждый возьмет в руки оружие. Мы будем биться до конца. Путин пожалеет, что совершил вторжение".

Львов атакован уже не первый раз

Война пришла во Львов еще в первый день, впоследствии четыре крылатые ракеты, каждая из которых несла 400-килограммовую неядерную боеголовку, попали в городской аэропорт всего в нескольких километрах от тренировочной базы клуба.

Линия фронта, на которой футболистам придется играть с оружием в руках, возможно, еще не достигла Запада Украины, но Львов все еще чувствует себя городом войны.

Внизу, в опустевшей столовой центральный полузащитник Белый разговаривает с достойной восторга скромностью, которой наделены не все футболисты.

Он признает, что увлечение фанатов теперь ничего не значит, и что он и его товарищи по команде не отличаются от всех остальных в стране, где живут 44 миллиона героев.

Он сказал: "Футболисты являются героями во всем мире, потому что они забивают голы и выигрывают матчи. Но в Украине это уже не так. Мы больше не герои. Солдаты — это герои и обычные люди, которые помогают беженцам и волонтерят для армии. Мы такие же, как и все. Мы помогаем беженцам и возьмем в руки оружие, если понадобится. Мы стоим вместе со всеми нашими болельщиками и всеми другими в Украине. Мы все одинаковые".