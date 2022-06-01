Гуманітарна програма L'Oréal Україна: як компанія підтримує українців

Від початку російського вторгнення та війни в Україні L’Oréal Україна спрямувала всі зусилля на підтримку співробітників в Україні та забезпечення українців засобами для гігієни.

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Абсолютним пріоритетом компанії стала та залишається підтримка 326 українських співробітників та їхніх родин, життя яких так різко змінилося. Враховуючи масштаби того, з чим стикаються люди на місцях, компанія фокусується на наданні допомоги співробітникам, які залишились в Україні, які виїхали або залишають країну, та українському народу.

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Компанія фінансово підтримала та продовжує підтримувати співробітників в Україні, гарантуючи оплату заробітної плати та забезпечуючи додатковою фінансовою допомогою на щомісячній основі з огляду на зростання вартості умов життя в Україні та виникнення додаткових витрат. Також була створена гаряча лінія для надання психологічної допомоги співробітникам та їхнім сім’ям, яка доступна 24/7.

Команди L’Oréal в сусідніх європейських країнах особисто зустрічають тих співробітників, які перетнули кордон, і забезпечують їх та їхні родини житлом, надаючи доступ до приватної медичної допомоги, психологічну підтримку та юридичні консультації. Компанія продовжує забезпечувати житлом співробітників, які перебувають за кордоном, та допомагати у тимчасовому працевлаштуванні в інших філіях L'Oréal тим, хто бажає отримати міжнародний досвід.

Гуманітарна допомога

Від початку російського вторгнення та війни в Україні компанія L’Oréal спрямувала всі зусилля на забезпечення українців засобами для гігієни.

Група L’Oréal пожертвувала 5 мільйонів євро на гуманітарну підтримку вимушено переміщених осіб.

За 2,5 місяці L’Oréal Україна доставила приблизно 300 000 засобів для гігієни у понад 20 населених пунктів України. Гуманітарна допомога була спрямована на забезпечення лікарень, пологових будинків, центрів із вимушено переміщеними особами, будинків для літніх людей, ТРО та ЗСУ.

Адресна доставка засобів для гігієни, а саме: шампунів, гелів для душу та гоління, дезодорантів, засобів для догляду за шкірою — враховує такі міста, як Київ, Буча, Ірпінь, Чернігів, Обухів, Фастів, Львів, Суми, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса й інші.

Реалізація гуманітарної підтримки здійснювалася спільно з "Українською медичною місією", партнером Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA Україна), та благодійним фондом "Let’s help".

"Перша поставка гуманітарної допомоги відбулася вже 02 березня. Ми розуміли, що є проблема з логістикою в країні, і, попри це, співробітники складу добровільно та з власної ініціативи виходили на роботу, оперативно збирали замовлення, а благодійні фонди доставляли тим, хто цього потребує. Ми дякуємо всім їм за сміливість та плануємо продовжити програму гуманітарної підтримки в другому семестрі 2022 року", — зазначає Олександр Мазуркевич, Операційний директор L’Oréal Україна.

Щодо діяльності в Росії: компанія тимчасово закрила всі власні магазини та точки продажу в універмагах і призупинила всі промислові та національні медіаінвестиції. Компанія також тимчасово закрила власні сайти електронної торгівлі брендів у Росії.

Cторінка L'Oréal Україна у мережі Facebook Вебсайт: https://www.loreal.com/uk-ua/ukraine/

Про компанію L’Oréal

L’Oréal — № 1 косметична Група у світі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, як-от: L’Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, Lancome, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kerastase та інші. Виручка від реалізації Групи від реалізації в 2021 році становила 32,28 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб.

Як світовий лідер у сфері краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистрибуції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та в електронній комерції. Зобов'язання L'Oréal охоплюють амбітні цілі до 2030 року в межах програми сталого розвитку "L'Oréal в інтересах майбутнього" та мають на меті залучити всю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства

"Цей пресреліз не є пропозицією з продажу або запитом пропозиції з купівлі акцій L’Oréal. Якщо ви хочете дізнатися детальнішу інформацію про L’Oréal, будь ласка, див. офіційні документи, зареєстровані у Франції регулятором фінансової діяльності компаній (Autorité des Marchés Financiers), які також доступні англійською мовою на нашому вебсайті www.loreal-finance.com.

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Директорка з корпоративних комунікацій

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Старша спеціалістка з корпоративних комунікацій

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