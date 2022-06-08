Гемблінг-індустрія в умовах війни: онлайн-казино Cosmolot

Понад 3 місяці в Україні триває війна, яка змінила життя українців. З кінця лютого легалізовані гемблінг-організації по всьому світу об'єдналися у зборі коштів для допомоги нашій країні. У тилу представники гральної сфери діяльності, такі як онлайн-казино Cosmolot, надають допомогу ЗСУ та постраждалим від російської агресії. Функціонування гемблінг-індустрії показує, що і розважальний бізнес служить на користь державі.

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Азартний гемблінг: онлайн-казино Cosmolot емоційна розрядка для гравців

Індустрія азартних розваг ще довоєнний час подавала надії розвитку та повного перезавантаження ігрової системи. Після легалізації компанії почали удосконалювати наявний ігровий контент, а також випускати нові симулятори азартних ігор.

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Першим ігровим ресурсом, який отримав ліцензію від національного регулятора КРАЇЛ, стало онлайн-казино Cosmolot, що належить компанії "Спейсикс". На початковому етапі ігровий майданчик почав показувати непогані результати з удосконалення азартних симуляторів.

В умовах воєнних дій багато людей не можуть впоратися з негативом, який принесла сусідня країна. Для багатьох гравців азартний гемблінг є не просто способом розважитися, а й гарною емоційною розрядкою.

Завдяки інноваційним маркетинговим рішенням онлайн-казино Cosmolot запроваджує нові інструменти для залучення нових гравців та наповнення держбюджету. Оператори азартного сегмента всіляко сприяють розвитку гемблінг-індустрії в період бойових дій.

Особливості iGaming у 2022 році

iGaming в Україні вважається сферою, яка розвивається стрімко швидкими темпами. Вітчизняну гемблінг-індустрію регулює держава, що дає можливість співпраці зі світовими розробниками.

З кінця лютого гральний трафік значно знизився через повномасштабну військову агресію по всій території нашої країни. Поступово оператори ринку привчилися до нових умов та модернізували ігровий потенціал для утримання рентабельності гемблінг-індустрії.

Ліцензовані компанії азартного бізнесу, на зразок онлайн-казино Cosmolot, змогли спрямувати сукупність ігрового потенціалу на підтримку економіки країни. Потенційно розваги в інтернеті стали одним зі способів зняти психологічний стрес.

Гемблінг-індустрія за поребриком

З початку воєнних дій усі цивілізовані світові спільноти висловили свою позицію за мир і проти війни. Світовий гемблінговий бізнес почав поступово йти з російського та білоруського ринку.

Так з кінця лютого 2022-го з азартного ринку сусідніх країн міжнародні компанії сегмента кіберспорту та гемблінгу почали виводити свої дивіденди та відкликати франшизу. Онлайн-казино Cosmolot — це українська компанія, що діє лише на території України, та висловлює чітку позицію про неможливість будь-яких партнерських відносин з російськими компаніями.

"Ми підтримуємо наших захисників у тилу, боремося з дезінформацією і допомагаємо донатами", — коментують в онлайн-казино Cosmolot.

Прогноз азартної погоди: онлайн-казино Cosmolot

Через майже два роки з моменту прийняття закону про легалізацію грального бізнесу конкуренція серед провайдерів онлайн-гемблінг значно виросла. Компанії почали дотримуватися світових тенденцій та впроваджувати нововведення в ігровий процес.

Враховуючи збитки, які завдала війна, представники гемблінгової індустрії змогли зберегти робочі місця, тим самим підтверджуючи свою платоспроможність до сплати податків. Попри складні умови, оператори грального бізнесу, змогли виконати взяті на себе зобов'язання відповідно до законодавства.

"Оператори відповідального гемблінгу повинні продовжувати надавати свої послуги, тим самим допомагаючи економіці країни та надаючи можливість своїм користувачам відволікатись в умовах нової реальності", — наголосили в онлайн-казино Cosmolot.

Мова цифр гемблінгу

Звертаючи увагу на державне регулювання азартного бізнесу, Уряд України наприкінці 2021 року запланував дохід від гемблінгу на рівні понад 1,2 млрд гривень. За чотири місяці війни динаміка бюджетних надходжень перевищила всі позитивні прогнози експертів.

Заслугою такої динаміки можна насамперед вважати компанії онлайн-сегмента. Багато представників цієї компанії змогли зберегти модель грального бізнесу в довоєнний час.

На жаль, наземні заклади розважальної сфери діяльності перебувають у менш вигідному становищі. Експерти цього ринку припускають, що ліцензійні платежі від операторів, які ведуть наземну гральну діяльність, призупиниться на 80-90%.

Cosmolot: Цінності грального бізнесу

З початку повномасштабних бойових дій в нашій країні темою номер один стали санкції проти країни агресора. Гемблінговий сегмент також не залишився осторонь.

Міжнародні оператори грального бізнесу залишивши ринок Росії, показали, що людські цінності та соціальна відповідальність найважливіші. Таке зростання корпоративної культури спостерігалося вперше за останні десятиліття.

Онлайн-казино Cosmolot ніколи не вело свою діяльність в країні агресора. З початку бойових дій компанія розірвала будь-які договірні та партнерські відносини з компаніями країни агресора. Найімовірніше відновлення роботи компаній гемблінг-індустрії на території країни агресора навряд чи буде можливим.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсикс". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет видана 08.02.2021 року. Рішення КРАЇЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.