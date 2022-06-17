Трагедия в Радомышле: адвокат заявляет, что обвинения добровольца необоснованны

Адвокаты считают, что прокуратура и следствие необоснованно обвиняют члена самообороны, начальника штаба "Радомышльской варты" Виктора Ильченко в убийстве несовершеннолетнего в марте 2022 года в Радомышле Житомирской области. По словам защитника Ильченко Юрия Радзиевского, его подзащитный уже три месяца незаконно содержится в следственном изоляторе без права внесения залога. В отношении действий прокурора и следователя адвокаты готовят заявление в Государственное бюро расследований, написал Радзиевский написал в колонке на сайте "Интерфакс-Украина", передает kp.ua.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Речь идет о трагедии, которая произошла в первые недели войны. Жительница города приняла за диверсантов двух подростков, игравших "в войнушки", и вызвала местных самооборонцев, поскольку до этого в городе их уже было выявлено около десяти. Самооборона в городе по согласованию с местным советом взяла на себя функции по защите города от оккупантов. В результате один ребенок погиб, а другой получил огнестрельное ранение. Досудебное расследование осуществляет Следственное управление ГУНП в области под процессуальным руководством Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

По словам Радзиевского, несмотря на наличие у следствия данных о том, что Ильченко не стрелял в сторону погибшего подростка (что подтвердила экспертиза), ему, как и Юрко, были выдвинуты обвинения в умышленном убийстве одного и покушении на убийство второго ребенка. В результате подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.

"Версия следствия не выдерживает критики: якобы подозреваемые решили убить несовершеннолетних, потому что те не выполнили команду остановиться. При этом в материалах дела не дана надлежащая оценка обстоятельствам, что событие произошло в условиях военного положения, что в нескольких километрах находились российские войска, что в городе Радомышль действовали вражеские ДРГ, пострадавшие были одеты в камуфляжную форму и имели при себе игрушечное оружие. Не упоминается и о причине появления подозреваемых на месте происшествия – а именно сообщения о вражеской ДРГ", — написал адвокат.

Один из аргументов следствия состоит в том, что второй парень не погиб только лишь потому, что ему оказали медицинскую помощь. "Парадокс" состоит в том, что по словам пострадавшего, медицинскую помощь ему оказывал именно тот, кого обвиняют в покушении на убийство. А второй фигурант сам вызвал полицию и скорую.

"В процессе расследования, следствие и прокуратура пытаются закрутить гайки и теперь выдвигают самооборонцам обвинения в незаконном хранении оружия. В то время как в начале войны наличие этого оружия, вероятно, могло спасти десятки жизней. Такие действия правоохранителей и сами являются преступлением, ведь речь идет о привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного", — считает Радзиевский.

Адвокат отмечает, что одной из причин выдвижения безосновательных, по его мнению, обвинений в умышленном убийстве является слишком большой резонанс дела и общественное давление. "Другая вероятная причина – желание правоохранительной вертикали поставить под свой контроль добровольческие вооруженные формирования, которые защищали область в первые недели войны. Но которые сейчас, учитывая снижение градуса накала в регионе – якобы должны отойти на второй план. Или действовать исключительно в фарватере интересов правоохранителей", — считает он.

"Как защитники подозреваемых по этому делу, мы, конечно, будем использовать все законные методы для возвращения его рассмотрения в правовое русло. В частности, обратим внимание Государственного бюро расследований на совершение правоохранителями преступления – привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного… Дальнейшее развитие событий по этому делу станет показательным: сможет ли резонанс "передавить" объективную реальность военного времени. И действительно ли граница между героем и убийцей настолько тонкая и незаметная", — резюмировал Радзиевский.