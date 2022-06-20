Бесплатное обучение трейдингу на SAFE TRADE BINARY OPTIONS

Трейдинг сегодня является одним из самых перспективных направлений профессиональной деятельности. Отсутствие ограничений на уровень заработка, время и место работы делает его универсальным.

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Чтобы научиться заключать успешные сделки на бирже, нужно много учиться. Найти в этом деле хороших помощников достаточно сложно.

В интернете существует уникальный обучающий проект по трейдингу — SAFE TRADE BINARY OPTIONS. Он решает главные проблемы трейдеров в обучении. Предлагает бесплатные и профессиональные материалы с актуальной информацией.

Трейдерам обязательно нужно с ним познакомиться.

Основатель и команда проекта

SAFE TRADE BINARY OPTIONS — яркий пример того, что настоящему специалисту нужно всегда идти вперед и ставить новые цели.

Создатель сайта — амбициозный человек, который решил связать свою жизнь с финансами. Его всегда вдохновлял Уоррен Баффет, сумевший заработать миллиарды.

Основатель проекта получил профильное образование, занялся трейдингом, прибыль пошла не сразу. Методом проб и ошибок он вывел свою формулу успеха.

Хотелось большего. Он загорелся идеей создания классного и бесплатного обучающего проекта для трейдеров. Этот сайт перед вами.

Над материалами SAFE TRADE BINARY OPTIONS работают профессиональные экономисты и финансовые аналитики. Это опытные трейдеры, а не теоретики. Они прекрасно разбираются в торговле криптовалютой, на Форексе и бинарных опционах. Они видят тенденции развития рынка. Всем этим они делятся с пользователями.

Что вам даст проект?

Бесплатный доступ к любой информации на сайте.

Полную базу знаний по криптовалюте, Форексу и бинарным опционам.

Уникальные финансовые инструменты в открытом доступе.

Легкое обучение благодаря простому и ясному изложению материалов.

Возможность быть в курсе последних событий в мире трейдинга.

Получение подробной информации по интересующим темам.

Возможность больше зарабатывать и свести убыточные сделки до минимума.

Какие материалы есть на сайте?

Гайды по криптовалюте и другим темам.

Руководства.

Обзоры брокеров, криптовалют и других важных предметов.

Увлекательные статьи.

Новости.

Обучающие видеоролики.

Полезные торговые инструменты.

Проект постоянно развивается, поэтому пользователи будут расти вместе с ним.

Удобный инструмент для криптоинвесторов — Конвертер сатоши в биткоин

Биткоин — уникальная валюта, которая показала невероятный скачок цены. Сегодня ее рост равен 4822525% от начальной стоимости. И это не предельное значение!

Торговать биткоином сложно, если нет возможности быстро и точно вычислить его стоимость относительно других валют. Инструмент Конвертер в сатоши в биткоин как раз решает эту проблему.

Он предельно прост в использовании и обладает очень удобным интерфейсом. Этот конвертер ведет одновременно тройной расчет.

Он конвертирует сатоши в биткоин (и наоборот) и биткоин в обыкновенную физическую валюту (например, доллары США).

Теперь рассмотрим все подробно.

Что такое сатоши?

Первым делом нужно понять, для чего переводить биткоины в сатоши и наоборот.

Сатоши является базовой единицей биткоина, как копейка для рубля или цент для доллара. Свое название валюта получила в честь основателя биткоина Сатоши Накамото. Псевдоним это или настоящее имя, неизвестно.

В одном биткоине содержится 100 млн. сатоши. Эта базовая единица позволяет легко поделить на части биткоин и рассчитать их стоимость.

Поскольку биткоин очень дорогой, часто покупают или продают его долю. Благодаря сатоши легко понять, сколько стоит эта часть.

Как работает конвертер?

Конвертер состоит из трех полей:

сатоши; биткоин; другая валюта — на ячейку можно нажать и выбрать любую валюту мира.

В одно из полей нужно вбить число, и сразу в двух других окошках высвечивается результат конвертации. Все просто.

Таблицы цена биткоина и конвертация сатоши и биткоина

Под конвертером находится таблица, отражающая цену биткоина в реальном времени. Она показывает цену в данный момент, цену открытия, минимальную, максимальную стоимость этой валюты. А еще можно увидеть, как изменилась цена за последние 24 часа.

Стрелка рядом с числовым показателем говорит о росте (стрелка показывает вверх и окрашена в зеленый) или падении цен (стрелка показывает вниз и окрашена в красный цвет).

Таблица конвертации сатоши и биткоинов расположена еще ниже. В ней подробно расписано отношение сатоши и биткоина и стоимость этой части в рублях.

По такой таблице очень удобно самому рассчитать цену биткоина и сатоши.

Инструмент Конвертер сатоши в биткоин должен быть всегда под рукой криптоинвестора. С ним легко заключать прибыльные сделки.

Заключительное мнение

Радует, что в интернете появился такой полезный и перспективный проект, как SAFE TRADE BINARY OPTIONS. Ему нужно уделить время и внимание, чтобы дальше развиваться в трейдинге.