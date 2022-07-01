Лидер в криптовалюте, NFT и метавселенных

Интервью с Денисом Тищенко и Ицхаком Пинтосевичем. Весной 2022 состоялось масштабное событие в сфере криптовалюты — открытие Академии Лидерства для компании MediaCoin.

На сегодняшний день существуют множество компаний, связанных с криптовалютным рынком и сферой инвестиций. Чем же отличается компания MediaCoin от других? Почему она интересна блогерам и экспертам по криптовалюте, NFT, метавселенной? В чем особенность проекта Академии Лидерства?

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Ответы на эти и другие вопросы мы постараемся сегодня узнать. Наши гости: Денис Тищенко — Сhief Marketing Officer MediaCoin и Ицхак Пинтосевич — Президент Международной Профессиональной Ассоциации Коучей и Тренеров IPACТ.

— Добрый день, дорогие гости! Спасибо за за то, что согласились дать интервью и рассказать детально о компании MediaCoin и, в частности, о проекте Академия Лидерства! Денис, расскажите, пожалуйста, чем занимается компания MediaCoin, и какие обязанности Вы несете в компании?

— Всем добрый день! Компания MediaCoin занимается тем, что популяризирует криптовалюту, обучает людей крипте и позволяет на этом заработать, при этом позволяет людям объединиться и быть ближе к своим кумирам через мир NFT и метавселенные.

Я — маркетинговый директор в компании и также один из трейдеров компании. Отвечаю за то, чтобы деньги правильно работали, приумножались; за весь маркетинг, за популяризацию компании по всему миру.

— Скажите, пожалуйста, чем отличается MediaCoin от других инвестиционных компаний, и в чем особенность проекта Академии Лидерства?

— Отличие MediaCoin: во-первых, мы первые, кто соединил network-маркетинг, NFT и метавселенные. Во-вторых, мы делаем большой акцент на продуктах. У нас всего лишь за шесть месяцев уже есть собственный NFT market place, обычный market place, где наши пользователи получают скидки. Также у нас в ближайший месяц выходит первая версия метавселенной, где люди уже смогут ее использовать, и совсем скоро будет криптокошелек.

Более того, мы уделяем большое внимание обучению. На мастер-классах обучаем: что такое криптовалюта, как на ней заработать, что такое NFT и метавселенные; чтобы человек, который принимает решение работать с нами, был осознанный. Плюс ко всему у нас есть шикарная Академия Лидерства, которую разработал для нас Ицхак Пинтосевич. Благодаря ему, люди, которые приходят на платформу, обучаются не только в мире криптовалюты, а и в мире осознанности. Также я и Сергей Севастьян — CEO компании, в ближайший месяц выпускаем криптообучение и каждый пользователь еще будет получать криптообучение.

— Денис, как Вам пришла идея создать Академию Лидерства?

— Идея создать Академию Лидерства пришла достаточно просто потому, что я уже больше 7 лет работаю в network-маркетинге. Всегда делаю упор на то, чтобы обучать людей, как, например, я обучил трейдингу больше 4 000 человек. Я понимаю, что самое ключевое в жизни — это обучение. Если у человека есть знания, и дальше он начинает действовать, он 100% получит результат. И он самое главное — сделает меньше ошибок, поэтому мы идем путем обучения людей.

— Какое самое максимальное число созвонов и встреч Вы провели за день? И в среднем сколько Вы проводите созвонов и встреч в день?

— Каждый день я провожу разное количество встреч и созвонов. Мой рекорд, по-моему, за день около 17-19 встреч и Zoom. Как раз это было не так давно. Бывают очень загруженные дни, бывают менее. Вроде бы у нас сфера такая, что мы сами можем выбирать, когда мы работаем, но иногда приходится работать больше. При этом каждый человек понимает, что в идеале важно работать по принципу: вначале ты работаешь 80%, получаешь 20% результата, а потом ты работаешь 20% и получаешь 80% результата. Это именно то, что можно настроить в данном бизнесе. Самое главное вначале не сдаваться, а максимально действовать!

— Ицхак, расскажите, пожалуйста, почему Вы согласились принять участие в данном проекте и какие увидели перспективы?

— Первое, сегодня криптовалюта, NFT и метавселенные — это новые, растущие сферы. Нужно идти в инновации. Новое — это то, где нужно находиться, если ты хочешь развиваться и расти, обязательно нужно быть с теми, кто впереди, в авангарде. Поэтому я решил начать сотрудничать с MediaCoin.

Второе, в проектах самое главное — команда. В MediaCoin команда невероятно энергичных и амбициозных людей, все как на подбор. Я очень всегда люблю находиться с такими людьми и работать. Это залог успеха. Амбиции и энергия руководителей плюс профессионализм команды, которую они привлекают, обеспечивают результаты в проектах. Они привлекли меня, это доказывает не только их амбициозность и энергию, но и их высочайших ум. Они привлекают лучших во всех сферах, для того, чтобы сотрудничали с их проектом.

Третье, MediaCoin — это международный проект, который распространяется по всему миру, также как IPACT (Международная Профессиональная Ассоциация Коучей и Тренеров), которую я возглавляю. У нас похожая идеология: идти в мир, мир без границ. На сегодняшний день криптовалюта соединяет весь мир, все страны. Самая удобная форма платежей. Так как IPACT во всем мире, также и MediaCoin.

— Денис, почему Вы пригласили именно Ицхака Пинтосевича в качестве главного спикера и эксперта для лидеров?

— Потому что Ицхак Пинтосевич — это человек, который имеет колоссальный опыт в обучении людей. Он обучил более 100 000 человек. Ицхак обучал крупнейшие корпорации в мире, известных личностей и бизнесменов, он просто топ в своей сфере!

— Ицхак, расскажите, пожалуйста, о своем колоссальном опыте в сфере коучинга и обучений?

— С 2006 года я работаю в сфере образования. Вначале я был корпоративным тренером, обучал такие компании, как Visa, MasterCard, Deloitte, Procter & Gamble, крупнейшие мировые корпорации, обучал своим методикам, которые я лично изобрел. После этого я создал авторский уникальный стиль в коучинге, называется "Новый код коучинга". Также создал компанию Isaac Pintosevich Systems, которая была одной из самых успешных компаний на пост-советском пространстве, которую я позже продал. Более 100 000 моих учеников организовали IPACT. И я ее возглавил, являюсь президентом данной ассоциации. Это некоммерческая организация помогает коучам, тренерам для качественной работы, чтобы рынок получал лучшие тренинговые услуги. Поэтому, если вы где-то заказываете тренинги, тренинговые программы, следите, чтобы они были обязательно аккредитованы в IPACT, это знак качества.

Я выступал на одной сцене с самыми известными тренерами современности: Брайн Трейси, Ник Вуйчич, Аллан Пиз, Арнольд Шварцнеггер и т.д.. Выступал на самых больших образовательных форумах, более 20 000 человек — это моя аудитория.

Могу сказать, что особенно на пост-советском пространстве я прошел все сферы образовательного бизнеса. Я — профессор бизнес-школы "Синергия" по лидерству. Написал 14 книг, более 1 000 000 книг продано в мире. Поэтому в образовании у меня огромный опыт и весь этот опыт принадлежит IPACT и в Академии Лидерства MediaCoin используются самые выдающиеся достижения, которые только есть в мире.

— Какие преимущества получают участники Академии Лидерства, проходя Ваши курсы и обучения?

— Академию Лидерства мы разработали специально для компании MediaCoin. Все программы посвящены трем вещами: первое — это цели. У мощных, больших лидеров есть амбициозные, яркие, большие цели.

Второе — это эффективность, активность действия по достижению этих целей, включая программы "Победитель лени", "Действуй!Удвойся!". Есть программы, которые повышают личную эффективность, и человек начинает действовать в 20 раз больше, чем до этого. Большая цель плюс много действий.

Третий набор программ — это программы, которые дают лидерские инструменты по созданию команды, по мотивации команды. Лидер достигает цели с помощью команды. Это те преимущества, которые получают участники Академии Лидерства: учатся ставить цели, действовать в 20 раз больше, чем обычные люди, для достижения целей и создают, вдохновляют команды, которые помогут им достигать эти замечательные цели.

— Денис, расскажите о кейсах, о том, чего участники Академии Лидерства уже достигли за небольшой период функционирования проекта?

— Кейсов достаточно много. Люди, которые сразу поняли суть и начали обучаться, буквально за месяц получили результат х2! Самое главное — полноценно обучаться и использовать знания на практике. Мы также помогаем практиковать. Уже есть люди, благодаря новым знаниям, имеют больше мотивации, уходит лень и они уже получают тысячи и десятки тысяч долларов США.

— Ицхак, мы знаем, что в конце мая 2022 года Вы проводили мероприятие MediaCoin Event Академия Лидерства, расскажите, пожалуйста, как прошло данное мероприятие, и какие успехи Вы увидели в жизни участников после ивента?

Живые мероприятия — это кульминация, уникальный опыт, который возможен только оффлайн. В онлайн-тренингах Академии Лидерства участники учатся каждый день микродозами, каждый день по чуть-чуть изменяют себя, а на лидерском живом мероприятии происходит трансформация, переход на качественно новый уровень. Мы это наблюдали у лидеров. Основным тренингом был тренинг "Профессиональный оратор", после которого, те, кто с трудом выступали, не могут потом уйти со сцены, так они хотят выступать, а те, кто хорошо выступали, становятся мастерами, которые могут изменять мышление своих слушателей и влиять очень сильно! Кроме этого, на живом ивенте, мы используем формат, который называется мастермайнд-группы. Мы соединяем лидеров в команды по 6 человек, и в этих командах они помогают друг другу, устраивают мозговые штурмы по улучшению проектов, что дает невероятные результаты. Синергия, 1 плюс 1, равно 11. Эффективность лидеров после живых мероприятий вырастает в 10 раз.

— Следующий вопрос к Денису, Денис, как можно стать участником MediaCoin и поучаствовать в проекте Академия Лидерства?

— Для того, чтобы стать участком MediaCoin и поучаствовать в Академии Лидерства, первое, необходимо написать человеку, от которого вы узнали о MediaCoin. Второе, желательно попасть на наш мастер-класс или посмотреть видеозаписи для того, чтобы понять, как работает криптовалюта, NFT, MediaCoin, как вам здесь обучиться и заработать. Дальше, когда вы делаете минимальный депозит фарминг, то есть станете добывать нашу монету, вам открывается доступ к Академии Лидерства по ссылке. У каждого человека есть свой куратор, который помогает разобраться и помогает заработать.

— Какие проекты еще планируете реализовать на основе MediaCoin?

— Уже осенью у нас будут все проекты, которые существуют в криптовалюте. На сегодняшний день, повторюсь, это market place продуктовый, где можно покупать, благодаря нашей монете и нашим контактам некоторые продукты по скидкам. Например, технику Apple мы продавали на 15% дешевле, чем на рынке. Ограниченное количество товаров, но и только для людей, которые добыли себе монету MediaCoin.

Это также NFT market place, где можно зарабатывать NFT, потом их использовать в метавселенных.

Это медиавселенные, где люди будут и танцевать и обучаться, и петь, и там будут задействованы медиаличности, наш собственный криптокошелек, который выйдет в конце июля — в начале августа, где люди смогут хранить криптовалюту, переводить ее, не пользоваться другими сервисами, самое главное они смогут внутри нашего кошелька обменивать криптовалюту на евро, заказать нашу карту и смогут ею расплачиваться.

Также летом у нас будет выходить launchpad, а осенью у нас уже выйдет биржа. Всего лишь за один год (день рождение у нас будет в ноябре) мы построим все продукты, которые сегодня есть в криптоиндустрии. Дальше будем обновлять продукты, добавлять что-то новое, давать все больше возможностей нашим участникам.

— Ицхак, что бы Вы пожелали читателю, который хочет изменить свою жизнь и усовершенствовать навыки лидерства?

Если ты — лидер, то ты должен идти туда, где собираются лидеры. Если ты хочешь быть лидером и достигать цели, ты должен соединиться с теми людьми, которые достигают. С кем поведешься, от того и наберешься. Это очень важный закон, в котором невероятно четко отражена суть. Хочешь быть лидером и достигать больших целей, иди туда, где они собираются. Общайся и работай с лучшими, что возможно в компании MediaCoin и в Академии Лидерства. Привлекай лучших людей для достижения твоих целей, и твои цели будут достигнуты! Это я желаю всем читателям.

— Денис Тищенко и Ицхак Пинтосевич, большое спасибо вам за детальное интервью! Мы желаем вам успехов и процветания!