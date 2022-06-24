Онлайн-інтенсив від IBS: для школярів, які не змогли завершити навчальний рік через війну в країні

Команда Міжнародної бордингової школи STUDY.UA (International Boarding School STUDY.UA) запускає онлайн-інтенсив шкільної програми для учнів з України 5-9 класів. Ви також можете до нього долучитися.

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Мета такого проєкту — надати українським школярам, які з різних причин втратили доступ до навчання у своїх школах, можливість завершити навчальний рік в IBS! Адже кожен український учень має право на здобуття освіти й опанування загальноосвітньої програми. Це — місія, покладена в основу цієї програми

Для реєстрації переходьте за посиланням: https://cutt.ly/bJzUYaq

Міжнародна бордингова школа STUDY.UA пропонує всім охочим долучитися до інтенсиву й отримати офіційний документ про закінчення навчального року. Педагогічна команда офіційно зарахує учнів до школи IBS для проходження інтенсиву — тож наприкінці занять вони отримають табелі успішності про завершення певного класу. Це гарантує неперервність навчального процесу та вмотивує школярів на подальше здобуття знань і розвиток.

Онлайн-інтенсив від IBS — це комплекс занять тривалістю 1 місяць з основних предметів загальноосвітньої шкільної програми:

українська мова та література;

історія;

математика (алгебра та геометрія);

англійська мова 4 рази\тиждень;

біологія, фізика, хімія;

інформатика, географія та правознавство.

Викладачі інтенсиву з усіх предметів — вчителі IBS високої кваліфікаційної категорії, які мають значний досвід у проведенні занять в інтерактивному й онлайн-форматі.

Розклад занять регулярний, але не виснажливий. Уроки інтенсиву проходитимуть з понеділка по пʼятницю. Програма сформована за системою 4-5 уроків на день, тривалість одного уроку — 45 хвилин.

Формати навчання:

перегляд записів уроків на платформі Youtube;

участь в інтерактивних заняттях онлайн на платформі Zoom.

Щоб відкрити доступ до занять та мати змогу отримати табель успішності, необхідно зареєструватися на Інтенсив.

Старт інтенсиву: 11 липня.

Для реєстрації переходьте за посиланням: https://cutt.ly/bJzUYaq