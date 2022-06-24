Криптосообщество – на страже Украины, и внутри, и за ее границами

Корреспондент ASPI news побеседовал с Сергеем Сотниченко. Разговор получился насыщенным, Сергей – человек очень интересный, яркий и активный даже в столь непростое время.

О том, как криптосообщество помогает Украине, рассказал Сергей Сотниченко в интервью сайту ASPI news.

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Журналисты познакомились с Сергеем во время боевых действий в Киевской области, где их подразделение принимало непосредственное участие. Он сейчас является зам. командира ДФТГ "Захисник". В гражданской жизни, и в нынешних реалиях проекты, к которым он приложил руку, как он сам говорит, работают и приносят свои плоды. Но обо всем подробнее.

ASPI news: Добрый день, расскажите, чем вы занимались до войны?

Сергей Сотниченко: В гражданское время я занимался общественной работой, связанной с рынком криптоактивов.

ASPI news: Можно подробнее, о каких организациях речь?

Сергей Сотниченко: Можно:

Общественная организация "ProfFinControl Ukraine";

Благотворительный фонд "PFCU" Charity Org;

Консалтинговый центр "ProfFinCentrer Ukraine".

Это глубокая тема, в основном, общественная организация с такой тематикой, по моему убеждению, высокотехнологичная, она занимается во всех сферах безопасности как внутри страны, так и за ее пределами. К примеру:

Гражданские расследования похищенных криптоактивов;

Борьба с пирамидами и скам-проектами, которые сегодня принимают криптоактивы от своих вкладчиков;

Деонимизация потоков, идущих на финансирование террористической деятельности так называемых ДНР/ЛНР.

ASPI news: Когда мы познакомились, вы были, как я помню, на онлайн конференции с представителями НБУ и Минцифры. Я очень был удивлен, так как во круг все гремело от контрнаступления, а видя человека в каске и бронежилете с автоматом, сидящего в скайпе и ужинавшего сухпаем, было необычно. Что в тот момент происходило?

Сергей Сотниченко: В тот момент вы поймали меня, когда шли бои. А мы принимаем участие в профильных делах, работать нужно и интеллектуально. Наша общественная организация до войны приняла участие в создании закона, касающегося криптовалют и электронных активов. Вот этот закон, в котором мы принимали участие в рабочий группе как представители рынка, был принят и тогда мы все совместно с органами НБУ, Минцифры, Комиссии по ценным бумагам комментируем и дописываем нормативные акты, а вокруг все взрывается… Мы все вместе не останавливаемся, одной рукой дописывая, а второй держа автомат или даже Javelin. То есть, по сути, одна рука делает что-то лучше в стране, а вторая старается сохранить ее целостность.

ASPI news: Перед нашим интервью я подготовился и прошелся по новостным источникам с тегом PFCU. Обратил внимание на то, что на российских ресурсах открыто раздувают историю, касающуюся деятельности PFCU, называя вас агентами ЦРУ. Что это такое?

Сергей Сотниченко: Да, правда, Россия "дует", пытаясь сказать финтеху о том, что мы связаны с правоохранительным блоком. Рашисты начали раздувать против ряда наших организаций войну в сети, еще до самой войны в Украине. В гражданское время я был на общественных началах, а официально я занимаю должность специалиста по деонимизация потоков, идущих на финансирование псевдореспублик ДНР/ЛНР. Общими словами, мы, используя технические средства и свою агентурную сеть, которую мы развиваем много лет подряд, раскрываем в своей деятельности тех, кто ведет деятельность с квазиреспубликами, иногда отслеживаем интересы рашистов в Украине. К примеру, в Тетрис холле до войны мы отследили контору, которая работала в офисе в закрытом режиме. По нашим наблюдениям, туда тянулись разные лица, получая там средства за криптовалюту. Спустя время нам стало понятно, что это и были так называемые ДРГ, которым через подконтрольную структуру выдавались средства на аренду жилья, на технические траты, для подготовки вторжения. Мы выявили и передали данные в СБУ. По результату мероприятий, на самом деле оказалось, что в данном офисе сидят граждане России и Беларуси. Кстати, одно из лиц, получавшее деньги, показалось нам подозрительным, и потом жизнь снова свела нас, но уже во время боевых действий в Киеве. Мы приехали на усиление полиции по вызову собственника недвижимости и оказалось, что в квартире, которая была нам известна по результату наших гражданских мероприятий до войны и которая сдавалась. Когда собственник приехал, так как арендаторы не отвечали на звонки, и открыли своим ключом, в пакетах с символикой ОПЗЖ мы увидели форму и нашивки ДСР, поддельные удостоверения. Судьба арендаторов нам не известна, но если бы сработали раньше, до войны, то по нашей информации задержали бы данных лиц и, возможно, узнали о поставленных им задачах.

ASPI news: А если отследить информацию в сети по датам, когда рашисты выложили первую статью?

Сергей Сотниченко: Мы эту деятельность ведем более 3 лет, год за годом стараясь совершенствоваться технически и так далее. У меня с рашистами собственные мотивы по своим взглядам и патриотическому настрою касательно Украины, так как я подозревал, получая информацию от источников открытых и закрытых о том что что-то готовится… Первые статьи "полетели" после проведения мероприятий в Киеве, о которых я уже сказал, а вторые после европейской операции. Тогда удалось в ворохе информации отследить потоки граждан России и Беларуси, плотно связанных с потоками так называемого международного картеля Халиско, ведущего свою деятельность через порт Испании. К сожалению, детали я не могу разглашать, но "закидываю в копилку" Проффинконтроля Украины ячейку из около 10 агентов в Европе рашисткого ГРУ. Говорю честно, потому что рашисты написали в статье о 15 агентах. В целом, мы что-то делаем – они в ответ статью, мы опять делаем – они статью. Самое интересное, что нам не стыдно, все для матери-Украины и нашего народа. В целом, в первой статье они муссировали тему, что мы сделали подконтрольную сеть ресурсов и криптоформирований, и озаглавили статью так: "Менты в России работают только шваброй и бутылкой, а Украина взяла высокотехнологический путь". А вторая статья уже вышла, когда начались бои, и они пытались накрыть нашу агентурную сеть. Но ничего не удалось, так как кто-то из нас подумал раньше.

ASPI news: Интересно, а что про войну и ДФТГ "Захисник"? Как это создавалось?

Сергей Сотниченко: Все просто, все появилось органически. Началась война, к нам ехали люди, кого-то мы уводили с улиц Киева под взрывами, образовалась большая толпа женщин и детей. Мы вывезли колонну в относительно безопасное место. Собрались разные люди с разных направлений жизни, но все нам знакомые. Так как нас окружают по нашему хобби участники стрелковой ассоциации Украины, мы вместе проголосовали, возвращаться ли в Киев. Голосование оказалось единогласным, на эмоциях, так как не спал толком пару дней, и даже в душ не ходил, я сказал, что едем в Киев "бошки" резать этим негодяям, имея в виду рашистов. Мы реально ехали обратно и для себя решили, что уже мертвы… Тем самым на испуг взять нас не получилось, так как мы ничего уже не боялись. Главное, женщины и дети были в безопасности. Так появился боевой ДФТГ "Захисник". Так исторически сложилось, что все наши друзья и люди, которые нас окружают, стрелки, а также многие – участники АТО. Все – патриоты, толк в оружии знаем, рекорды ставили. Были даже 7-кратные чемпионы мира по стрельбе. Вот мы приехали, оформились, экипировались и "полетели".

ASPI news: Ваша экипировка по сравнению с людьми, которые получили автоматы на улице и были одеты кто как – супер. Даже пустили слух, что у вас VIP-батальон Печерского района. Кто стилист?

Сергей Сотниченко: Стилиста не было, были организации наши: C1k, ProfFinCentre Ukraine, PFCU Charity Org. Им была поставлена задача не жалеть ресурсы, деньги не имели значения. Что-то приносили киевляне, зная, что мы воюем, и жертвовали средства. Со всего мира слали каски, бронежилеты, нам искали бронированные авто, еду, тепловизоры, квадрокоптеры, всякую мелкую всячину, которая тоже была необходима. Мы раздавали излишки на Нацгвардию, СБУ, полицию, "Альфу", другие ДФТГ и отряды ТРО. Короче, я не считал, но только на 205 батальон, к которому мы были приписаны, дали около 500 хороших бронежилетов. За это признателен нашим ребятам, могу выделить:

Владимира Корна, ему предоставлена благодарность от ВСУ;

Виктора Роя и Дмитрия Роя, Виктор уже получил наградной пистолет (кстати отмечу батю Виктора и Димки, Андрея Роя, снайпера, не могу раскрывать детали, но могу сказать точно, что на выходах уходил только от того, что весь БК, взятый с собой, заканчивался, все знают, что снайпер просто так БК не тратит);

Кирилла Балашова;

Юрия Яковенко и Артема Шеенко. Юрчик распределял все, что из экипа приходило, а Тема строил укрепсооружения по Киеву, добывал блоки, песок, делал пулеметные точки. Если бы рашисты зашли на железнодорожные хабы Киева, то они встретили бы сооружения дизайнера Артема, и многие из них оттуда бы не ушли. Кстати, добыча блоков и песка — не думайте, что это простое занятие. На постах Киева можно было получить очередь из автомата Калашникова, совершенно ничего не нарушая, так называемый "дружественный огонь". По нашим бусам можно посчитать как часто эти очереди проходились по нам.

Могу сказать точно, что мы ежедневно трудились, невзирая на погоду и время суток, но в то же время не теряли чувство юмора. Если хочешь посмеяться – езжай к ДФТГ "Захисник". Мы не останавливаемся, война не закончилась, мы ездим в труднодоступные места Украины и выполняем ставящиеся задачи по сохранению наших территорий, по принудительному выдворению в черных мешках тех, кто перешел нелегально нашу границу и ведем активную борьбу с путинским режимом. Дух на высоте, патронов хватает, экипировка та же, все будет Украина!

ASPI news: Какие задачи выполняло ДФТГ во время войны в Киевской области?

Сергей Сотниченко: Разные (некоторые раскрывать не можем, но отдельно скажу, что связанные с хвалеными кадыровцами в том числе), а так список примерно такой:

Выявление ДРГ;

усиление полиции;

Охрана железнодорожных хабов Киева;

Организация укреплений;

Наводка артиллерии;

Разведка квадрокоптерами;

Бомбежка с квадрокоптеров;

Вывоз людей для размещения переселенцев;

Обеспечение питанием простых людей.

Короче, было весело, думать, что делать, не приходилось.

ASPI news: А что про благотворительность? У вас есть фонд.

Сергей Сотниченко: Тут отдельная тема, она обширная. Фонд мы открыли еще до войны, это глубоко личный вопрос. Фондом занимается моя жена Эмма Шекоян, мы 15 лет вместе, она операционная медсестра по профилю. У нас родился сын, которого мы назвали Добрыня. Так вышло, что он родился с отклонениями, поломкой эпигенома. Нам пришлось много проводить времени в государственных больницах. Там я обратил внимание, что есть недостаток финансирования – это сказывается и на оборудовании и технике, и на мебели, и на ремонтах, и так далее. Ну вот сидим мы на одном из приемов, ждем врача, а перед нами – ободранная стена. Я нашел главврача и просто спросил, чем помочь. Он написал нам про мебель — два стула, три стола. Так все началось, мы с женой посчитали, что это банальные вещи. На базе общественной деятельности, а так же дружеских организаций в крипторынке — C1k, ProfFinCentre Ukraine, криптосообщества ПрофУчастники Украины, все собрались, и мы купили в Детский медцентр на Богатырском проспекте в Киеве столы, компьютеры, уникальные WI-FI энцефалографы и так далее. Чуть позже приняли решение открыть фонд официально и дали ему название PFCU Charity org. И на этом моменте у нас случилась трагедия… Мозг Добрыни на 7-м месяце отдал команду не дышать, и мы не смогли его спасти. Это нас с женой выбило на какое-то время из жизни, мы по-своему духовно восстанавливались и лечили друг друга. Это никогда не пройдет, просто научились с этим жить. Наша цель стала такой, что раз уж наш малыш сделал этот фонд, он должен жить и помогать людям. Тем самым жена и я нашли в нем то, что удовлетворяет нас лично, олицетворяя в акциях не свои действия, а действия нашего малыша. Нам хочется над ним работать, значит, он говорит нам это делать и ничто и никто нас с этого не собьет, ведь наш малыш с нами и сил у него сейчас в разы больше, чем у нас, мы сильны им. Началась война, и жена ринулась в бой и работает по следующим направлениям:

Над вывозом беженцев из опасных районов;

Над обеспечением питанием/медикаментами по всей стране;

Над установлением отношений с иностранными донорами и крупными организациями;

Сделала благотворительный хаб в Польше;

Проводит акции по адресной доставке в труднодоступные регионы Украины (кстати, за это ее любя ненавидят ребята с "Новой почты") — оформить 500 грузов адресной доставки за раз, это уйти с работы позже для них.

Короче сотни тонн грузов, я со счета сбился и хвастаюсь моей женой, потому что мне за нее не стыдно, она в моем понимании воин на страже украинских семей. Даже в ВСУ нам дали письмо "везде способствовать"! Это, на мой взгляд, признание, и этот уровень можно держать благодаря всем нашим дружественным командам, из которых состоим мы. Это опять же C1k, ProfFinCentre, криптосообщество ПрофУчастники Украины. Пока криптовалюта в стране не облагается налогом, но по включению криптокоманд Украины в процессы войны, им нужно сделать каникулы лет на 5 по их уплате! Они отдали на оборону Украины все, что заработали за войну. Низкий поклон всем им, а мы уж постараемся попросить об этом нашего президента Владимира Зеленского!

Нас не победить!

Слава Украине!