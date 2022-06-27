Фонд Happy Paw разом з Joker UA зібрали майже 300 тис. грн для притулку "Відродження". Але їхня ціль – мільйон

На початку травня Фонд Happy Paw разом з Joker UA запустили спільну благодійну акцію – "Залізні Лапки". Вона покликана допомогти безпритульним тваринам з притулку "Відродження". Для цього партнери поставили амбітну мету: зібрати 1 мільйон гривень, завдяки якому притулок модернізують, а також задовольнять інші потреби для комфортного перебування у ньому тварин.

Минуло півтора місяця, і є перші результати кампанії. Однак благодійний збір триває, а тому компанії просять всіх охочих долучатися до підтримки безпритульних тварин. Нижче подаємо всі деталі, які стосуються цієї акції.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Залізні лапки" – що це?

Це спільна благодійна акція фонду Happy Paw та компанії Joker UA. Разом партнери збирають кошти на допомогу притулку "Відродження", що розташований в Обухівському районі Київської області. У притулку на сьогодні мешкають близько 250 тварин. Через брак фінансування установа потребує коштів для модернізації та забезпечення комфортних умов для підопічних. Зокрема, нового ветеринарного кабінету, в якому надаватимуть медичну допомогу тваринам. Йдеться про проведення планових маніпуляцій та швидкого надання першої допомоги. У кімнату також можна буде викликати ветеринарів: раніше для цього треба було самостійно їздити до клінік. "Дуже часто це не лише економить ресурс, час і гроші, а й рятує життя тваринам", – розповідала кураторка благодійного фонду Happy Paw Людмила Єнжеєвська.

Медичний кабінет потребував капітального ремонту. Саме для цієї мети партнери оголосили збір коштів. За пів року вони мають залучити 1 мільйон гривень, який покрив би вартість робіт, а також допоміг закрити інші потреби притулку.

Компанія Joker UA зробила перший благодійний внесок у розмірі 250 тисяч гривень. Це дало старт ремонтним роботам.

Що вже вдалося зробити?

На сьогодні завдяки донатам та внеску компанії Joker UA вдалося зібрати майже 300 тисяч гривень. Першочергово ці кошти мали піти саме на закупку будівельних матеріалів, завдяки яким можна було б осучаснити наявний медичний кабінет притулку. Але у зв’язку з ростом цін та довгим терміном виконання робіт Happy Paw вирішили змінити стратегію та придбали одразу готовий вагончик, в якому можна заново облаштувати ветеринарну кімнату. Це стаціонарне приміщення на дві кімнати, до якого проведуть усі необхідні комунікації (воду, світло, опалення тощо). Згодом там розпочнуть ремонт та облаштують повноцінний кабінет, в якому можна буде надавати якісні ветеринарні послуги. У Happy Paw додають, що вже купували подібний вагончик для інших притулків та отримали щодо нього позитивний фідбек.

"Будівельні роботи — тривалий процес, а притулок щодня стикається з новими тваринами, яких потрібно лікувати, перетримувати після операцій чи в карантині від інших пухнастиків, – пояснюють у Happy Paw. – Тому, не зупиняючи ремонтні роботи, ми знайшли оптимальне рішення, як допомогти притулку прямо зараз. За фінансової підтримки Залізного Джокера ми закупили нове мобільне стаціонарне приміщення у вигляді вагончика.

Вагончик-побутівку вже доставили й встановили у притулку "Відродження". Це дозволить хворим тваринам, яких лікують чи адаптують до притулку після лікування, проходити реабілітацію у спокої та окремо від інших тварин. Це не лише мінімізує ризик потрапляння інфекцій, а й значно полегшить побут притулку (дозволить зберігати медикаменти та проводити планові маніпуляції), поки триває ремонт ветеринарного приміщення".

Також на зібрані кошти вдалося закупити будівельні матеріали для заливки майданчика під вагончик та інші необхідні процедури.

"На сьогодні в притулку перебуває вже близько 250 тварин. Через війну останнім часом у нас додалося підопічних, – додає Вікторія Нижник, директорка притулку "Відродження". – Тому вагончик зараз більш ніж необхідний.

Усі роки існування притулку, якщо у нас були хворі, поранені або літні тварини, ми несли їх до будинку, у якому мешкали самі. Нарешті тепер для них буде окреме місце".

Однак що робити зі старим ветеринарним приміщенням? Партнери вирішили, що на залучені кошти проведуть там необхідний базовий ремонт, адже приміщення можна використовувати як ізолятор для хворих тварин. Наразі у кабінеті укріплюють та ремонтують дах, а також оновлюють стару підлогу.

"Ми раді, що ця ініціатива отримала відгук. Уся команда Joker UA переймається результатами проєкту. Ті, хто мав можливість, особисто приїхали познайомитись з підопічними: провели з ними час, прибрали вольєри й допомогли на будівництві. Коли ти залучений фізично і бачиш тих, кому допомагаєш, вся робота стає більш значущою, – пояснює Катерина Осауленко, очільниця комунікаційного відділу Joker UA. – Подібний контакт з тваринами дуже важливий, оскільки ми на власні очі бачимо, якої допомоги вони потребують. Після таких зустрічей хочеться докладати ще більше зусиль для успіху спільної справи".

Як я можу допомогти?

Хоча початкові роботи у притулку "Відродження" вже почалися, для повної реалізації мети необхідно зібрати ще 700 тисяч гривень. Тому партнери "Залізних Лапок" заохочують долучатися до збору коштів.

Це можна зробити у два способи:

На сайті Happy Paw. Для цього необхідно обрати акцію "Залізні Лапки" в розділі разової допомоги є зробити напряму будь-який внесок; На сайті Joker UA. Для цього необхідно пройти тематичні місії у розділі "Залізні Лапки". Всі кошти, витрачені гравцями на виконання місій у розділі "Залізні Лапки", будуть автоматично перераховані у фонд Happy Paw.

Якщо після побудови нової ветеринарної кімнати залишаться кошти, їх витратять на будівництво нових вольєрів для собак, паркану у притулку, закупівлю медикаментів та кормів для тварин.