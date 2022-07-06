Решение Новинского о сложении полномочий нардепа является правильным в свете новой политической реальности в Украине, — Золотарев

Решение Вадима Новинского о сложении полномочий нардепа является правильным в свете новой политической реальности в Украине. Так прокомментировал заявление народного депутата об уходе из Верховной Рады и сложении с себя полномочий народного депутата политолог Андрей Золотарев.

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По его мнению, война принесла тектонические изменения в украинский политический ландшафт.

"В нынешней ситуации решение правильное и своевременное, снимающее целый ряд вопросов. И дело не только в оккупированном Мариуполе. Налицо весьма драматическая ситуация и с бизнес-активами. И это не только металлургия, потери понес аграрный бизнес, ритейлинг. Да и перспективы украинской политики сейчас скрыты за туманом войны. Ясно одно, как раньше не будет. Страну ждут тектонические изменения политического ландшафта. Равно как и смена правил игры. Именно в контексте новой политической реальности, которая куда ближе, чем многим кажется, это решение правильное", — считает он.

Напомним, Вадим Новинский прошел в Раду в 2019 году по мажоритарному округу №57 в Донецкой области, округ находится в ныне оккупированном Мариуполе. 6 июля нардеп опубликовал заявление о том, что считает целесообразным сложить с себя полномочия народного депутата и сосредоточиться на гуманитарных проектах и поддержке экономики Украины.