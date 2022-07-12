Николай Тищенко продал гитару с изображениями лиц защитников "Азовстали" за 1 млн гривен. Деньги пойдут на ВСУ

Заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Николай Тищенко провел благотворительный ужин в Париже, на котором собрал 4,8 миллиона гривен. В рамках мероприятия был проведен аукцион, на котором разыгрывались вещи с "украинским характером", который Тищенко собирал по всей Украине. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

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Самым дорогим лотом стала гитара с изображениями защитников "Азовстали" в Мариуполе. Ее продали более чем за миллион гривен. Данный музыкальный инструмент является арт-объектом, символизирующий смелость и непобедимую отвагу украинских воинов. Сам инструмент произведен компанией, создающей гитары для многих известных музыкантов. Например, группе U2.

Николай Тищенко, комментируя мероприятие, отметил, что ужин и аукцион – это начало кулинарной дипломатии Украины.

[ + – ] Картина с изображениями защитников "Азовстали" в Мариуполе

"Это лишь часть более крупного проекта – кулинарной дипломатии, которую мы начали. Через кулинарию, через продвижение украинской кухни в мире мы еще больше обращаем внимание на нас. Мы говорим – смотрите мы самобытная большая нация со своими уникальными характеристиками. Не что-то постсоветское, а именно украинское. Обратите внимание, сколько здесь звездных гостей и все они за Украину. Все они в восторге от нас. От наших дел. Приятным бонусом таких ужинов – аукцион, благодаря которому мы собираем средства на вооруженные силы. В Париже мы собрали пять миллионов на автомобили для Николаева.

"Продолжение следует", – отметил инициатор проекта Николай Тищенко.

[ + – ] Николай Тищенко с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко

Кроме гитары, на аукционе были реализованы другие ценные подарки. Например, лимитированные марки серии Zaтонул или Vтопился лично от Николая Тищенко ушли с молотка за 722 000 грн. Кстати, дизайн марки разработала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко. Ее тираж всего 1000 экземпляров.

[ + – ] Лимитированные марки серии Zaтонул или Vтопился

Наиболее эксклюзивным лотом стала марка с "Российским военным кораблем", сделанная из уничтоженного бронетранспортера россиян. Железную пластину с фирменной гравировкой через Николая Тищенко передал глава николаевской ОВА Виталий Ким. "Железную марку" продали 541 500 грн.

[ + – ] Марка с "Российским военным кораблем", сделанная из бронетранспортера россиян

[ + – ] Николай Тимщенко и Виталйи Ким

Проект Тищенко поддержала также украинская певица и меценат Тина Кароль.

"Это фантастический результат, который еще раз показывает нам, насколько велика и прочна поддержка нашей страны в борьбе с неоправданной войной России и против украинского народа. Сегодня каждый украинец в своей профессии на своем личном фронте. От кулинара к учителю, от врача к программисту, от фермера к строителю, от артиста к чиновнику, все мы, одной большой семьей, защищаем свою землю, свою культуру, свою нацию. Каждый вклад, каждый донат, каждый благотворительный вечер сейчас важен, как никогда. Это не только служит Украине в своей совокупности существенной помощью, но и укрепляет связь поддержки.

[ + – ] Николай Тищенко и Тина Кароль