Українка з Закарпаття виграла джекпот 30 мільйонів, але віддала його захисникам України

Українці — нація, народжена перемагати. І кожного дня небайдужі українці наближають перемогу реальними діями та вчинками: українка із Закарпаття зірвала джекпот у казино Parimatch. Але замість покупки квартир і машин, віддала виграш на допомогу захисникам України. На ці кошти вже шиють 10 000 комплектів військової форми для прикордонників.

Проста українка з Закарпаття в липні стала мільйонеркою. Жінка й не гадала, що одного дня її онлайн розваги принесуть мільйони.

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"Я граю, коли є можливість трохи перепочити або хочу відволіктись від стрічки новин. Зазвичай це швидка гра на невеликі гроші, тому і попередні виграші були незначні. Я навіть не гадала, що одного дня виграю мільйон у Parimatch. Адже від розваг очікуєш розради та відпочинку, а не можливості заробити", — розповідає Жанна, українка, яка у лютому вимушено виїхала з Закарпаття з двома дітьми в Чехію. Коли переможниця побачила на екрані суму у 30 мільйонів, спочатку не повірила власним очам. "Перше відчуття, звісно, шок. Бо я не вірила власним очам, що виграла. В минулому я також вигравала, та то були інші суми. Від 30 мільйонів в мене перехопило подих", – згадує щасливця.

Як витратити кошти, жінка вирішила не одразу. "Спочатку я уявляла, як ця сума покращить життя моїх дітей. Але після ейфорії я знову нагадала собі, чому я опинилась у Чехії та чому кожен день молюсь за наших захисників." На ранок після виграшу українка повідомила представникам бренду Parimatch, що хоче перерахувати виграш на допомогу захисникам України.

Представники компанії звернулися з пропозицією про допомогу від клієнтки до Державної прикордонної служби України, аби ті направили виграш на підтримку українських прикордонників. На ці кошти вже замовлено виготовлення 10 000 комплектів форми для військовослужбовців відомства.

Як відмітив Голова Держприкордонслужби, ця історія вражає, бо це щире особисте бажання і великий особистий внесок від конкретної людини. "Невдовзі прикордонники отримають 10 000 комплектів нової форми. І це замовлення буде реалізоване підприємством, яке вже отримало заявку на виготовлення, за рахунок джекпоту небайдужої українки. Коли ми бачимо такий рівень підтримки з боку народу та бізнесу, ми певні – разом ми вистоїмо, Україна обов’язково переможе", – сказав Сергій Дейнеко.

"Допомогти може кожен! І у мене з'явився такий шанс. Я радію, що змогла допомогти своїй країні та її захисники невдовзі матимуть нову якісну форму. Дякую Parimatch за швидку реалізацію моєї мрії ", – додає благодійниця.