Parimatch вместе с Фондом Сергея Притулы запускают аукцион для помощи ВСУ

Пока Вооруженные силы Украины героически защищают наши земли и уничтожают оккупантов на передовой, помощь из тыла остается главной задачей каждого украинца.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Parimatch совместно с Фондом Сергея Притулы запускают аукцион под кодовым названием "4.5.0", что на военном сленге означает "Все спокойно". Сохраняем спокойствие и собираем на дроны для наших защитников и защитниц!

Главный лот аукциона уникальный и желанный для каждого футбольного фаната — игровая футболка клубного чемпиона мира, многократного победителя АПЛ и Лиги чемпионов и звездного партнера Parimatch — ФК "Челси" с подписями игроков первой команды.

Принять участие в аукционе можно до 12.00 29 июля на официальной странице Parimatch в Twitter — @parimatch_ua. Правила очень просты. Если вам исполнился 21 год, донатьте всего 45 грн. на отдельную банку Фонда Сергея Притулы и ждите розыгрыш. 1 донат в 45 – один шанс на победу. 450 грн – 10 шансов и так далее. Больше донатов, больше дронов для ВСУ, больше шансов получить "аристократическую" футболку.

Напомним, что Parimatch в течение 4 месяцев войны активно помогает Украине и украинским военным. Компания передала на благотворительные инициативы, в том числе общие с фондами, помогающими ВСУ, более 180 миллионов гривен.

Parimatch уже не в первый раз сотрудничает с фондом Сергея Притулы. Во время трансляции матча сборной Украины против Шотландии в плей-офф чемпионата мира 2022, который комментировал известный шоумен и волонтер, украинскими болельщиками были собраны средства на 1500 планшетов для военных. Parimatch Ukraine сделал самый большой донат в 4,5 млн грн.

Кроме того, совместно с клубами-партнерами Parimatch и украинскими спортсменами-чемпионами, которые являются друзьями компании, была проведена серия аукционов с топовыми спортивными лотами и собрано более 500 000 грн для Украины.

Верим в Украину – помогаем и побеждаем вместе!