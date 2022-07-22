Швидка психологічна допомога "дітям війни"

Війна в Україні триває ось уже більш як п’ять місяців. Попри щоденні втрати і перемоги на лінії фронту війна методично б’є по найдорожчому — українських дітях. Психологи і психотерапевти в один голос стверджують, що психологічні травми, зумовлені війною, можуть позначитися довготривалими наслідками для дитячої психіки. Спеціалісти уже зараз включилися у непросту роботу — діагностують і лікують дитячі посттравматичні стресові (ПТСР), тривожні та поведінкові розлади, а також затяжні депресії.

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"Діти війни", які побували в епіцентрі воєнних дій, можуть мати затяжні психологічні травми, що складно діагностуються. Усе це, своєю чергою, може стати неабиякою перешкодою для нормального життя. Як зазначають експерти, проблеми дітей, які пережили травматичні події війни, можуть відгукнутися навіть через десятиліття — добровільною соціальною ізоляцією, асоціальною поведінкою, схильністю до зловживання алкоголю тощо.

Один із найголовніших способів розв’язання цієї проблеми — налагодження системи надання психологічної допомоги. Вона має бути оперативною, професійною та дієвою. Розуміючи це, Порше Україна та бренд Volkswagen передали два автомобілі Volkswagen T-Cross благодійній організації "СОС Дитячі Містечка Україна". Організація опікується дітьми, які були вимушені тимчасово покинути своє постійне місце проживання та тими, батьки яких беруть участь у військових діях. Компанії обєднали власні зусилля задля подолання травми війни.

"Мобільність в Україні зараз є серйозним викликом, який нелегко вирішити за нинішніх обставин із активними бойовими діями та обмеженими ресурсами, — каже генеральний директор ТОВ "Порше Україна" Йозеф Граф. — Соціальна місія є вкрай важливою для нас у цей нелегкий для країни час, тож ми вважаємо своїм обов’язком допомагати посильно найбільш вразливій категорії населення — нашим дітям. Ми впевнені, що автомобілі допоможуть соціальним працівникам швидко та безпечно прибувати у місця, де їх допомоги діти зараз чекають найбільше".

Автомобілі стануть у нагоді для виїздів соціальних працівників, педагогів та психологів, які надаватимуть психологічну підтримку дітям, що були вимушені тимчасово покинути своє постійне місце проживання і тим, чиї батьки нині захищають Україну.

Виїзди бригад на автомобілях Volkswagen плануються у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях в межах проєкту "Фонд гуманітарного фінансування" (Humanitarian Funding Pool). Додатково до автомобілів компанія передалатакож пальне, аби полегшити організаторські процеси і пришвидшити роботу з дітьми.

Благодійна організація "СОС Дитячі Містечка Україна" спрямовує свої зусилля на попередження сирітства в Україні, розвитку сімейних форм виховання для дітей, позбавлених батьківського піклування та підтримки молоді, яка виходить з-під опіки. Вона є членом міжнародної федерації SOS Children's Villages International (SOS Kinderdorf) та працює відповідно до конвенції ООН про права дитини.

ТОВ "Порше Україна" вже багато років підтримує дружні стосунки із "СОС Дитячі Містечка Україна" й радо вітає усі благодійні ініціативи.

"За сім років співпраці ми реалізували безліч спільних проєктів — починаючи від створення спортзалу для дітей до придбання трактора для прибирання території благодійної організації", — каже Йозеф Граф.

У компанії-імпортері переконані, що вчасно надана допомога значно підвищує шанси на нормальне здорове життя дітям, які мають травматичний досвід, спровокований війною. Оптимізму додає й той факт, що, згідно з останніми психологічними досліженннями, діти мають величезний потенціал життєстійкості. Навіть попри непростий травматичний досвід.