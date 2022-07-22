ГБР расследует уголовное деле по факту растраты бюджетных денег в федерации бокса времен Кирилла Шевченко (документ)

Государственное бюро расследований ведет уголовное дело о хищениях в Федерации бокса Киева в период, когда организацию возглавлял Кирилл Шевченко. Об этом говорится в копии письма следователя ГБР, адресованному федерации бокса Киева, сообщают "Факты".

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В частности, производство по ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия) было открыто 12 октября 2021 года. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с конфискацией имущества. Как уточняется, дело касается расходования киевской федерацией бюджетных средств на поддержку и развитие спорта в 2018-2020 годах.

В письме следователь просит отчитаться о расходовании денег до 15 июля. Однако, как стало известно, федерация требование проигнорировала.

В указанный период времени киевскую федерацию возглавлял Кирилл Шевченко. Как сообщало Hromadske.ua, в 2020 году он официально пригласил в Украину двух граждан Российской Федерации якобы для трудоустройства тренерами в столичную федерацию бокса — Рустама Чичаева и Валида Айдамирова.

Как тогда установили журналисты, ни один из них не связан с тренерской работой или боксом как таковым. На тот момент Чичаев, вероятно, был сотрудником специального отряда СОБРа "Терек", который связывают с близким другом Рамзана Кадырова силовиком Абузейдой Висмурадовым. Валид Айдамиров был заместителем начальника оперативно-розыскной части милиции при МВД Чечни. Обоих задержала Нацполиция и выдворила из страны.