Науковиця представила Україну в межах міжнародної премії "Для жінок у науці"

На церемонії в штаб-квартирі UNESCO було нагороджено 45 науковиць, переможниць за двома напрямами Міжнародної премії L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці":

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15 науковиць премії "Лауреатки" отримали Міжнародну премію за видатні наукові досягнення в науці. Кожного року нагороджується по 5 жінок без вікових обмежень з кожного континенту. Премія становить 100 000 євро.

30 молодих науковиць, які отримали звання "Міжнародні молоді таланти". Премія становить 15 000 євро.

Щороку, в межах програми "Міжнародні молоді таланти", за відповідними критеріями, міжнародна наукова спільнота за участю представників Фундації L'Oréal та UNESCO обирають 15 найперспективніших жінок-науковиць серед національних та регіональних Лауреаток Програми L'Oréal-UNESCO "Для жінок у науці".

Олена Ванєєва, докторка фізико-математичних наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту математики НАН України, Лауреатка української премії "Для жінок у науці" – 2018, увійшла до ТОП-15 премії "Міжнародні молоді таланти" та представила Україну на світовій арені в штаб-квартирі UNESCO.

"Для мене дуже хвилююче бути першою українкою серед "Міжнародних молодих талантів" премії "Для жінок у науці" та представити нашу країну на світовій арені в такий важкий для нас час. Це дуже важливо — показати, що Україна має високий науковий потенціал", — зазначає Олена.

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ ПРО ЛАУРЕАТОК ТА МІЖНАРОДНІ МОЛОДІ ТАЛАНТИ, ЯКІ ВІДЗНАЧАЮТЬСЯ ЦЬОГО РОКУ, МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ.

БОРОТЬБА З НЕДОСТАТНЬОЮ ПРЕДСТАВЛЕНІСТЮ ЖІНОК У НАУЦІ

Згідно з останніми даними UNESCO, кількість жінок, які розвивають свою наукову кар’єру, збільшується поступово, cеред усіх дослідників світу лише третина — жінки. У світі наукових досліджень існує непрохідний бар’єр: лише 14% вищих наукових посад у Європі обіймають жінки, і лише 4% Нобелівських премій з науки присуджується жінкам.

Створена 1998 року та очолювана Фундацією L'Oréal у партнерстві з UNESCO, премія "Для жінок у науці" спрямована на підвищення рівня представленості жінок у галузі науки і ґрунтується на тому, що світові потрібна наука, а науці потрібні жінки. Премія спрямована на зміцнення позицій жінок у науковій галузі, підтримку провідного наукового досвіду і сприяння талановитим жінкам-науковицям у визнанні, на яке вони заслуговують.

ПРЕМІЯ В УКРАЇНІ

Українська премія є частиною глобальної програми L'Oréal-UNESCO "Для жінок у науці". У 2021 році L’Oréal Україна провела четвертий сезон премії "Для жінок у науці".

Премія в Україні направлена на підтримку та визнання молодих жінок-науковиць, а також на те, щоб заохотити їх обирати наукові професії. За 4 роки існування премії в Україні було відзначено 12 жінок-науковиць. Через війну Росії проти України проведення п’ятого сезону перенесено на 2023 рік. Премія реалізується під патронатом Національної комісії в Україні у справах UNESCO. Партнери — Національна академія наук України, Центр "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" та ініціатива Дівчата STEM.

З метою підтримати українських науковиць, які вимушено покинули Україну внаслідок російського вторгення, була запущена програма екстренної підтримки жінок-науковиць – "PAUSE". Ця програма дозволяє науковицям розміщуватись у вищих навчальних закладах, дослідницьких і культурних установах Франції. Фундація L’Oréal робить пожертву на розвиток програми, щоб допомогти вимушено переміщеним особам у Франції, зокрема українським дослідницям.

Від самого запровадження програми "Для жінок у науці" з 1998 року понад 3 900 талановитих молодих жінок-науковиць, серед яких кандидатки наук та аспірантки, здобули визнання й підтримку в 116 країнах, а п’ятеро отримали Нобелівську премію.

Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки!

Про компанію L'Oréal

L’Oréal — № 1 косметична Група у світі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, як-от L’Oréal Paris, Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase та інші. Виручка від реалізації Групи у 2021 році становила 32,28 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб. Від початку російського вторгнення та війни Росії проти України, компанія L’Oréal Україна спрямувала всі зусилля на забезпечення українців засобами для гігієни. L’Oréal Україна доставила близько 300 000 засобів для гігієни у понад 20 населених пунктів України.

Про UNESCO

Від самого початку роботи в 1945 році UNESCO — Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури — працює над створенням умов для діалогу між цивілізаціями, культурами і народами на засадах поваги до загальнолюдських цінностей. Місія UNESCO полягає в сприянні зміцненню миру, подоланню бідності, сталому розвитку та міжкультурному діалогу із застосуванням свого чималого досвіду в галузі освіти, науки, культури, комунікації та інформації. UNESCO сприяє розвитку наукових досліджень та експертних знань у країнах, що розвиваються. UNESCO підтримує міжнародну наукову співпрацю і діє спільно з партнерами на глобальному, регіональному та національному рівнях через національні та регіональні бюро на усіх континентах.

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