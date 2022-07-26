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СБУ решила проверить деятельность российского инвестора Дія.City Сергея Токарева

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СБУ решила проверить деятельность российского инвестора Дія.City Сергея Токарева
СБУ решила проверить деятельность российского инвестора Дія.City Сергея Токарева

Служба безопасности Украины начала проверку деятельности Сергея Токарева — гражданина РФ, инвестора проекта Дія.City, которому принадлежат пиратские онлайн-казино на территории Украины и РФ. Ответ СБУ на запрос опубликовал политический эксперт Александр Кочетков, пишет УНИАН.

Он сообщил, что Токарев беспрепятственно выезжает и въезжает в Украину, неоднократно посещал оккупированный Крым через Москву в обход государственной границы Украины. Кроме того, Токарев может сотрудничать с ФСБ и до последнего времени даже не осуждал российскую войну против Украины. Все это не помешало его партнерству с украинской властью и инвестициям в госпроект Дія.City.

Кочетков сообщил об этих фактах СБУ. "Изложенная мною информация будет использована в ходе оперативно-следственных мероприятий в отношении этого субъекта. Что обнадеживает, хотя у Токарева, разумеется, есть высокопоставленные друзья-партнеры, что затрудняет действия силовиков. И значит, надо разоблачить всех — и фигуранта, и его крышу. Либо доказательно снять подозрения. И да — легализовать его в Украине", — написал эксперт.

По его данным, активность СБУ заметил и сам Токарев. Теперь он "старается стать правильным и полезным": стал называть войну войной, запускает несколько проектов в поддержку украинских IT-шников, пострадавших от агрессии и тд.

"Все это, конечно, хорошо. Замечательно, можно сказать. Если не является тривиальной дымовой завесой для маскировки главной — антиукраинской деятельности Сергея Токарева. И ясность в этом вопросе надо получить как можно скорее", — написал Кочетков.

Напомним, Токарев в 2016 году попал под санкции СНБО: против него ввели 10 ограничений, включая блокировку активов. В 2020 году Токарев вышел из-под ограничений и начал активную работу по восстановлению репутации. Также, по данным СМИ, с 2016 года он 172 раза летал в Москву. Теперь он хочет получить украинское гражданство.