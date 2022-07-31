Алексей Вадатурский: как погиб и чем известен владелец аграрного гиганта "Нибулон"

Один из богатейших бизнесменов Украины погиб в своем доме вместе с супругой во время удара российских войск по Николаеву. Фокус собрал подробности гибели Вадатурского и детали его карьеры.

31 июля во время массированного ракетного удара российских войск по Николаеву погиб генеральный директор одной из крупнейших сельскохозяйственных компаний Украины "Нибулон", 74-летний Алексей Вадатурский вместе со своей супругой. В 2021 году бизнесмен занял 24-е место в рейтинге богатейших людей Украины по версии Forbes с состоянием в 430 млн долларов. Фокус разобрался, что известно об Алексее Вадатурском и его бизнесе, а также собрал детали гибели предпринимателя.

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Алексей Вадатурский: что о нем известно

[ + – ] Алексей Вадатурский

Бизнесмен родился 8 сентября 1947 года в селе Бендзари Одесской области. В 1971 году окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова. После чего начал работать на Трикратском комбинате хлебопродуктов главным энергетиком, затем заняв пост главного инженера. С 1980 по 1991 годы работал на должности начальника производственного отдела, заместителя начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов. В 1991 году основал сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" и был его генеральным директором до самой смерти.

Компания занимается выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводства. Также "Нибулон" занимался судостроительством. За 2021 год компания транспортировала по украинским рекам рекордные 4,15 млн т различных грузов. "Нибулон" – крупнейший в Украине оператор элеваторных мощностей и второй по объему экспортер зерна, после компании бизнесмена Андрея Веревского "Кернел", с выручкой 1,5 млрд долларов. Обеспечивает доставку флотом, построенным на собственной верфи, в состав которого входят 82 единицы барж, буксиров и плавкранов.

В 2007 году был награжден званием Героя Украины "за выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса".

1 ноября 2018 года правительство РФ ввело санкции против 322 граждан Украины, включая Алексея Вадатурского.

В сентябре 2020 года попал на обложку украинской версии журнала Forbes. В 2021 году занял 24-е место в рейтинге самых состоятельных украинцев по версии журнала — его активы журналисты тогда оценили в 430 млн долларов.

[ + – ] Вадатурский на обложке Forbes

Также бизнесмен фигурирует в рейтинге богатейших украинцев по версии издания Фокус за 2021 год на 12 месте с капиталом в 876 млн долларов.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ 24 февраля Алексей Вадатурский оставался в Украине, заявили в "Нибулоне".

Сын предпринимателя, Андрей Вадатурский, является совладельцем "Нибулона" и председателем наблюдательного совета предприятия. Вадатурский-младший работает на компанию с 2000-х годов. В прошлом созыве созыве Верховной Рады был избран от мажоритарного округа Николаевской области от партии "Блок Петра Порошенко". В парламент 9-го созыва избраться Андрею Вадатурскому не удалось.

Гибель Алексея Вадатурского: детали

В "Нибулоне" сообщили, что гендиректор и основатель компании погиб вместе с супругой Раисой Вадатурской во время вражеского обстрела Николаева 31 июля. По данным главы областного совета Анны Замазеевой, во время ракетного удара по городу было выпущено около 40 снарядов, руководитель ОВА Виталий Ким назвал обстрел самым сильным в городе за все время полномасштабной войны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что гибель Вадатурского произошла в результате прямого попадания российской ракеты в его дом.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что гибель бизнесмена в результате ночного обстрела Николаева была не случайностью, а умышленным убийством.

"Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", — заявил Подоляк.

Ранее с похожей версией выступил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Считаю что гибель владельца одной из крупнейших зерновых компаний "Нибулон" Алексея Вадатурского во время ночного российского ракетного удара по Николаеву, является ничем иным чем умышленным убийством!.. На видео этого огромного дома после обстрелов вы увидите, что ракета прилетела именно в ту часть, где находилась спальня убитых Алексея и Раисы Вадатурски", — написал автор публикации.

Также экс-нардеп указал, что погибший бизнесмен разрабатывал альтернативные пути экспорта украинского зерна на внешний рынок в обход одесских портов, по которым было заключено "зерновое соглашение" в Стамбуле с участием ООН, Турции, Украины и России.

На гибель Вадатурского в результате атаки войск РФ уже отреагировали пророссийские телеграм-каналы. В одной из публикаций говорится, что бизнесмен якобы спонсировал украинскую армию. Комментируя эту информацию, главный редактор канала RT, агентств Sputnik и "Россия Сегодня", российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что гибель Вадатурского является "денацификацией в действии"

"Жаль только, что информацию о том, что денацификация идет и идет правильно, мы снова получаем из украинских источников", — написала Симоньян.

Помимо этого пропагандистка, ссылаясь на анонимного "местного активиста", который якобы знаком с Вадатурским, написала, что предприниматель сильно выступал против России и принципиально отказывался работать с российскими компаниями, якобы "был человеком Порошенко" (пятого президента Украины Петра Порошенко) и "испытывал неприязнь" к действующему главе государства Владимиру Зеленскому. На основании этого Симоньян выразила мнение, что гибель Вадатурского произошла по "личному заказу функционеров" Офиса президента. Какого либо подтверждения вышеуказанным словам глава RT не привела.

Гибель Алексея Вадатурского: реакция соцсетей

[ + – ] Алексей Вадатурский

Евгений Черняк, владелец алкогольных заводов, глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits, 19 место в списке Forbes-2021: "Наставник, учитель для многих, хороший человек, Герой Украины… Когда мы с ним были у него на заводе, ему улыбались люди, не просто здоровались, а улыбались, он знал их всех по имени, простых рабочих, но жестко критиковал власть, часто и по-делу, не скрывая, публично высказывал свою позицию… Любил очень Украину и людей, говорил что любовь- это значит не прощать, а учить и подсказывать и не быть равнодушным… Шок Боль и Слезы".

Алексей Гончаренко, народный депутат от партии "Европейская солидарность": "Вечная память герою Украины Алексею Вадатурскому… Он мог спокойно уехать из страны. Мог переехать в безопасное место. Но остался в своем городе, со своими людьми, со своими подчиненными…Таких людей больше не делают. Соболезнование семье. Алексей Афанасьевич родился в Подольском районе в селе Бендзары. Это мой округ. Будем ставить там памятник".

Давид Арахамия, народный депутат, лидер фракции "Слуга народа": "Тяжелая потеря для Николаевщины и всей Украины… Настоящий патриот, аграрий, судостроитель, владелец легендарной компании "Нибулон", бизнесмен, веривший в свою страну и не покинувший ее даже в войну. Невозможно передать боль всех знавших Алексея Афанасьевича. Искренние соболезнования семье и близким. Мы обязательно отомстим за всех, кого убила россия".

Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады: "Алексей Вадатурский многое сделал для Украины. И сделал бы еще больше, если бы не проклятые рашисты… Война уносит лучших. 158 дней наша страна в скорби. Искренние соболезнования родным всех погибших украинцев".

Александр Ткаченко, министр культуры: "Благодаря сотрудничеству с ним мы запустили туристический маршрут "Киев — Канев — Киев" на теплоходе "Ракета". Перед войной мы собирались расширять маршруты регулярных туристических поездок по Днепру и делать Украину более привлекательной с туристической точки зрения. Он оставил большой вклад в развитие нашей страны. Глубокие соболезнования семье".