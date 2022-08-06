Простой поиск работы с сайтом jobs.ua

В сложное время в стране поддержка бизнеса необходима для стабильности ее экономики и пополнения бюджета. Работа в Украине сейчас нужна всем: переселенцам, людям среднего и даже старшего возраста, молодежи, вчерашним выпускникам. На всеукраинском портале jobs.ua доступен простой и быстрый поиск вакансий для специалистов любого уровня. Здесь всегда много актуальных предложений в Украине и за рубежом.

Сервис удобен как для работодателей, так и для соискателей. Порталом пользуются многие крупные украинские компании, такие как "Укринтерэнерго", Smile Market, Varus, "Фармация". У них удобные условия труда, официальная, высокая зарплата.

Как найти работу соискателю

Теперь нет необходимости ходить по разным офисам, предприятиям и спрашивать о свободных вакансиях. Сайт поиска работы в Украине jobs.ua позволит найти много подходящих предложений, не выходя из дома. Чтобы стать соискателем на сервисе, достаточно разместить резюме. Все предельно просто: форма уже готова, остается только указать свои данные.

Резюме состоит из нескольких частей:

личная информация. Это электронная почта, Ф.И.О., номер телефона для связи. Последнее часто интересует сотрудников отделов кадров. Им проще позвонить, чтобы поговорить с человеком вживую. Многие пользуются мессенджерами с их помощью удобно проводить собеседования;

сведения для работодателя. После того как пользователь указывает интересующую должность, она автоматически попадает в одну или несколько рубрик для быстрого поиска. Нужно прописать желаемую зарплату, график работы, город. На сайте легко найти варианты на полный день, дистанционно или подработку;

опыт работы. Нужно подробно, но кратко описать ранее выполняемые обязанности, достижения;

образование. Интересно не только основное (высшее, среднее, среднее специальное), но и дополнительное. В резюме легко добавляются сертификаты, свидетельства об участии в мастер-классах, о прохождении тренингов, курсов.

Важно указать и другую информацию. Это данные о навыках, умениях, знаниях – все, что повышает ценность соискателя. Шаблон резюме от jobs.ua учитывает только самые важные моменты. Это владение иностранными языками, компьютером, знание программ. Указываются личные хобби, увлечения, цели поиска. В итоге кадровик получает исчерпывающую информацию.

Быстрый поиск кандидатов для работодателя

Jobs.ua позволит сэкономить время и силы. Теперь не нужно просматривать множество предложений, проводить сотни собеседований с одинаковыми вопросами. Достаточно зайти на сайт и разместить вакансию.

Связь между работодателем и соискателем удобно налажена. Последний отправляет резюме, воспользовавшись специальной кнопкой рядом с заинтересовавшей вакансией. Руководитель, кадровик или HR видит его, анализирует и принимает решение об обратной связи. Доступно множество контактов, чтобы коммуникация состоялась. Компании со статусом VIP особенно привлекают тех, кто ищет работу.

Главные преимущества jobs.ua

Это не просто портал для поиска вакансий и сотрудников. Создано удобное, познавательное пространство для всех желающих добиться карьерных успехов и найти работу мечты. Здесь для удобства представлены информационные и рекламные услуги:

рассылка вакансий на электронную почту. Не придется каждый раз заходить на сайт. Свежие предложения будут доступны в письме со ссылками для перехода;

информация об учебных заведениях Украины. Если для продвижения по карьерной лестнице необходимо овладеть иностранным языком, окончить курсы, получить высшее образование, все варианты доступны в строке поиска;

подписка на резюме. Пригодится отделу кадров или HR-менеджеру. Все новые соискатели показываются в одном письме;

информационно-аналитические материалы. На сайте много полезных, актуальных сведений (как легально работать на фрилансе, распознать хорошего работодателя и прочее);

консультации юриста по трудовому праву и другим вопросам.

Некоторые услуги на портале платные. На те, что пользуются наибольшим спросом, установлена символическая цена, доступная для каждого. Вы можете пожертвовать средства на армию, а также сделать не менее важный, глобальный взнос в поддержку экономики. Компания принимает активное участие в волонтерских программах и сборах, поэтому каждый платеж клиента приближает страну к победе.