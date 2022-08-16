Менторство у школах — швидкоплинний тренд чи необхідність?

Початок нового навчального року вже незабаром. Не таким всі ми уявляли свято Першого дзвоника у 2022 році. Але попри важкі часи, освіті — бути. Знання завжди були, є та будуть важливою зброєю, яка стоїть на захисті нашої країни. Саме це своєю роботою доводить Міжнародний ліцей STUDY ACADEMY High School. В його стінах учнів готують до вступу в топові ВНЗ України та світу.

21 та 28 серпня в українській столиці відбудеться відкриття Ліцею, куди запрошуються всі охочі. Передбачаючи великий успіх навчального закладу, ми поспілкувалися з менторською службою Ліцею STUDY ACADEMY High School, та дізналися про перспективи навчання в Ліцеї, про особливості освіти у нових реаліях, а також про актуальність теми менторства.

Про зміни в освітній системі

Освітня система зазнає поступових змін. Серед них — фокус на учні, його потребах, розвитку його сильних сторін. Освіта — це не лише про академічність. Багато хто забуває, що важливо розвивати дитину комплексно. До учнів треба донести думку, що освіта — це не те, що потрібно лише батькам, а запорука щасливого та успішного майбутнього самої дитини.

Учень має виявити мету, зрозуміти, для чого він навчається. Саме тому, на шляху свого становлення, дитина особливо потребує підтримки. У цьому на допомогу приходять менторські та психологічні служби.

Про менторство

В нашій країні менторство лише проходить шлях зародження та розвитку. Якщо коротко та стисло, то Ментор — це спеціаліст з розвитку дитини, який має вищу педагогічну та/або психологічну освіту. Він водночас наставник, навігатор та трішки, по-хорошому, провокатор. Його завдання — показати учню, як може виглядати його майбутнє. Роль ментора — супроводжувати учня на його шляху, допомогти зрозуміти власні бажання та чітко побачити образ свого майбутнього.

Про індивідуальний підхід

Як показує практика, досягнути успіхів у класах, де навчаються понад 30 учнів — надскладне завдання. В першу чергу, це проблема шкіл, а не учнів. Адже школа має подбати про атмосферу, в якій кожен учень зможе проявити себе та свої здібності, отримати достатню увагу з боку викладача. Класична освітня система звикла наголошувати на слабких сторонах учня замість того, щоб сфокусуватися на сильних.

Ось, наприклад, дитина у захваті від вивчення іноземних мов, у неї це добре вдається. Водночас їй важко даються точні науки. Фізика, хімія — ці уроки їй хочеться скоріше пережити. Батьки ж у цій ситуації часто кличуть репетитора з точних наук, витрачають гроші та час. Але дитина демотивована, їй не подобається, навчання дається важко. Вона не розуміє, навіщо їй потрібно вчити те, що вона не любить.

Правильне рішення — дати дитині займатися тим, що в неї вдається та що вона любить. Варто розвивати сильні сторони, розкривати потенціал дитини. Основа менторства — фокус на розвитку сильних навичок.

Про комбінацію міжнародного досвіду та української програми

Програма STUDY Academy High School комбінує міжнародний досвід та українські вимоги. Кожен предмет програми вартий вивчення. Але перевага Ліцею у невеликій кількості учнів в класах, де навчаються не більше 10 осіб. Вчитель має змогу ретельно працювати з кожним учнем, пояснювати незрозумілі теми. Учням важливо, щоб викладач вмів надавати підтримку та проявляв індивідуальний підхід.

Про особливості навчання у 2022-2023 навчальному році

Академічна команда Ліцею щодня займається розробкою та адаптацією занять під сучасні реалії. Безпековий відділ затверджує евакуаційні стандарти. Одна з головних переваг навчального закладу — невелика кількість учнів в класах. Погодьтеся, 10 учнів легше евакуювати, ніж 30. Завдання ментора в цей час буде — сповістити батьків, що з дітьми все добре, вони в безпеці.

Про відмінність Ліцею від класичної школи

STUDY Academy High School належить групі компаній STUDYUA. Вона має 20 років досвіду у галузі міжнародної освіти. Саме це дозволяє Ліцею точно розуміти потреби українських абітурієнтів при вступі до рейтингових вишів світу. Програми Ліцею зроблені таким чином, щоб поєднати українську програму та стандарти міжнародної програми. Учні мають вибір — вступати за кордон, залишатися в Україні та будувати карʼєру будь-де.

Про мотивацію

Зараз діти не розуміють, що буде далі, куди взагалі рухатися. Мотивацію знайти непросто, адже навіть багато дорослих не уявляють, яким буде їхнє майбутнє. Все це — завдання менторів. Ставити питання, говорити з учнями, інколи спровокувати їх, змушувати думати, слухати свої бажання. Протягом всього навчання менторська служба Ліцею відстежує траєкторію розвитку дитини, виявляє її сильні сторони, допомагає ставити цілі та супроводжує на шляху до їх реалізації.

У кінцевому результаті це має вигляд портфоліо, куди докладаються рекомендації, мотиваційні листи та найуспішніші проекти учня. Все це разом допомагає при вступі до ВНЗ за кордоном.

Мета Ліцею — сприяти досягненню академічних результатів, завдання менторської служби — реалізувати потенціал, відкривати таланти, комплексно підтримувати.

Про комбінацію української та міжнародної шкільної програми

При розробці програм, керівництво школи подбало про те, щоб поєднати українську та міжнародну шкільні програми, та залишити найважливіше з кожної з них. Учні вчать лише ті предмети, які актуальні та цікаві для них.

Варіантів поєднання програм є декілька. Можна обрати ту, яка має більший акцент на міжнародній складовій. Мова викладання цієї програми — повністю англійська. Або ж учень може обрати програму українського стандарту та вивчення ІТ технологій.

На презентації Ліцею 21 та 28 серпня ви дізнаєтеся більш детально про освітні можливості, адаптовані до реалій сьогодення.

Давайте разом будувати нову квітучу Україну!