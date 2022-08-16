От СБУ попросили вмешаться в работу российского букмекера 1xBet в Украине и наложить на него санкции

В Украине продолжают беспрепятственно в нарушение закона работать несколько веб-сайтов российской букмекерской конторы 1xBet, из-за чего украинская общественная активистка и блогер Татьяна Локацкая обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой вмешаться в данный вопрос, о чем она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передает "УНИАН".

Напомним, ранее Локацкая обращалась в Совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой наложить санкции на 1xBet и на его представителя в Украине — ООО "Твоя беттинговая компания" как на бизнес, принадлежащий гражданам страны-агрессора.

"СНБО быстро и оперативно реагирует на обращения. В моем случае по поводу российской 1xBet, свободно работающей в Украине. За несколько дней пришел ответ, которым СНБО перебросило мяч на сторону СБУ — мол, они должны сделать представление на включение в санкционный список. Не проблема, подключаем СБУ. Подала обращение в СБУ с просьбой подать в СНБО предложение о наложении санкций на все физические и юридические лица, связанные с российской букмекерской конторой 1xBet, на саму контору 1xBet и на ООО "Твоя беттинговая компания", которой выдали лицензию на работу 1xBet в Украине", — сообщила Локацкая.

Активистка добавила, что в условиях продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ против Украины, ей было бы странно услышать от СБУ отрицательный ответ на данное предложение. "Поэтому очень жду положительный", — резюмировала она.

Как известно, 30 марта 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на работу в Украине российского букмекера 1xBet на веб-сайте 1xbet.ua. Аннулировать данные лицензии от Президента Украины потребовали более 26 тысяч украинцев, подписавших петицию на официальном сайте президента.

Однако, помимо этого, в Украине продолжают работать еще несколько веб-сайтов 1xBet, которые беспрепятственно ведут свою букмекерскую деятельность на территории Украины без соответствующих на то лицензий, что позволяет российскому букмекеру зарабатывать деньги на гражданах Украины и не платить налоги в украинский государственный бюджет.