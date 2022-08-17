Шмыгаль дал поручение КРАИЛ и Минюсту решить вопрос с запретом деятельности 1xBet в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ряду министерств и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей решить вопрос с запретом деятельности российского букмекера 1xBet в Украине.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины в ответ на запрос.

Напомним, после того, как более 26 тысяч украинцев за неделю подписали петицию с требованием запретить деятельность 1xBet в Украине и аннулировать предоставленные этой российской букмекерской конторе лицензии на работу в Украине, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю выполнить требование украинцев.

"Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил проверить работу оператора азартных игр, работающего в Украине под брендом 1хBet. Также поручено рассмотреть вопрос запрета деятельности компании под российским брендом, который был поднят в электронной петиции к Президенту Украины, который набрал более 25 тысяч подписей", — сообщили в Кабмине.

Соответствующие задачи Денис Шмыгаль поставил Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Бюро экономической безопасности, Национальной полиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В то же время на уточняющий вопрос, дал ли Денис Шмигаль поручение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей аннулировать выданные ранее ею лицензии 1xBet, чего требовали подписанты петиции к президенту, пресс-секретарь Премьер-министра ответить отказалась.

Как известно, 30 марта 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на работу в Украине российского букмекера 1xBet, принадлежащего трем гражданам страны-агрессора.

После поднятого по этому поводу в украинском обществе скандала Бюро экономической безопасности Украины открыло уголовное производство на указанную фирму за уклонение от уплаты налогов и незаконную игорную деятельность.

Между тем, общественная активистка Татьяна Локацкая обратилась в СБУ с требованием внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о наложении санкций на ООО "Твоя беттинговая компания" и всех других физических и юридических лиц, связанных с 1xBet.