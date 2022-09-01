Пологовий будинок "Лелека" відновлює роботу з хірургічними напрямками

Відтепер пологовий будинок "Лелека" зможе не лише приймати пологи, але й проводити хірургічні операцій різного профілю.

Багатопрофільний медичний центр "Лелека" у Пущі-Водиці повідомляє про відновлення роботи пологового будинку та запуск нових хірургічних напрямків. Вже з 1 вересня 2022 року заклад відчинить двері для пацієнтів та надаватиме медичну допомогу в пологах й веденні вагітності, послуги з гінекологічних профоглядів та лікування будь-яких гінекологічних проблем. А також на базі пологового будинку запрацював повноцінний центр сучасної хірургії, де проводиться лікування широкого профілю захворювань для дорослих.

"Як наслідок повномасштабної війни, можемо вже говорити про значне зменшення кількості нових вагітностей та пологів як в Україні загалом, так і в Києві зокрема. "Лелека" у Пущі-Водиці — це велике, просторе, інноваційне та по-сучасному оснащене приміщення, яке потрібно задіяти на повну потужність. Тому вирішили запускати нові медичні напрямки та трансформуватися із закладу лише для жінок на багатопрофільний медичний центр. Перший крок — це повноцінне хірургічне відділення для усієї родини. І, разом з тим, надалі активно працюємо над планом розширення спектра медичних напрямків та послуг, які надаватимемо в майбутньому", — говорить генеральний директор МЦ "Лелека" Валерій Зукін.

Серед основних напрямків сучасного хірургічного центру "Лелека" такі, як оперативна гінекологія та ендоскопія, мамологія, судинна хірургія (флебологія), абдомінальна (лапароскопічна), баріатрична, ендокринна та амбулаторна хірургії, проктологічні та урологічні операції. Окрім того, розвиватиметься напрямок пластичної хірургії.

Тут зібралася команда професіоналів. Це досвідчені лікарі-хірурги, анестезіологи та медичний персонал, які мають багаторічний досвід і працюють як єдине ціле, застосовуючи інноваційні та передові підходи й методики, схвалені не лише в Україні, а й у США та Західній Європі. Всі операції та реабілітація пацієнта проходять із застосуванням найсучаснішого обладнання та в комфортабельних умовах.

Окрім того, "Лелека" забезпечує для пацієнтів всі рівні безпеки: епідеміологічну, медичну, фізичну та психологічну. Що підтверджено престижною міжнародною акредитацією JCI.

"Наші пріоритети — це впровадження медичних інновацій та гарантія надання якісної медичної допомоги. А індивідуальний підхід, сервіс та комфортні умови перебування у клініці — додаткові бонуси, які ми гарантуємо всім нашим пацієнтам!" — наголошує генеральний директор МЦ "Лелека" Валерій Зукін.

Зауважимо, що з 1 по 30 вересня МЦ "Лелека" надає пацієнтам 25% знижку на консультації хірургів, операції та ендоскопічні процедури. Окрім того, для мешканців Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Горенки та Мощуна протягом вересня розмір знижки на ці послуги складатиме 50%.

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Довідка

Багатопрофільний медичний центр "Лелека" — сучасна медична установа, яка надає спеціалізовану висококваліфіковану акушерсько-гінекологічну, неонтологічну допомогу, а також хірургічні медичні послуги для дорослих на рівні світових стандартів.

Медичний заклад отримав сертифікат JCI, найпрестижнішої міжнародної системи акредитації медичних закладів. Акредитація JCI — це золотий стандарт якості в охороні здоров'я, по всьому світу, тому володіючи нею, медичний заклад може з гордістю мати звання клініки з самою висококваліфікованою медичною допомогою.

"Лелека" — це новітнє обладнання, інноваційні підходи і сучасні технології, світові медичні стандарти, що застосовуються в гінекології, родопомочі, інтенсивній терапії, реанімації новонароджених та хірургічного лікування чоловіків та жінок.

За 5 років роботи нам довірились пацієнти з 32 країн світу.