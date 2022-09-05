Государство делает беспрецедентно большие шаги по поддержке бизнеса в Украине — ИТ-предприниматель

На сегодняшний день есть инвесторы, которые готовы финансировать не только строительные проекты, но и IT-отрасль в Украине, многие государства уже выделили в поддержку разные суммы и собираются продолжать это делать.

Об этом в эфире национального марафона рассказал управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот, сообщает Телеграф.

Он считает, что именно технологические и финтехпродукты, которые может предложить Украина, могут привлечь очень большие инвестиции в государство.

"Строительство каких-то заводов — это требует много лет и это очень быстро не отразится, но то, что мы быстро можем продать, что мы можем быстро предложить — это ИТ-проекты, финтех-проекты, проекты по инжинирингу и проекты по высоким технологиям. У нас очень большой интеллектуальный баланс, который не удалось украсть, вывезти, перекупить. Поэтому я считаю, что именно научные, финтех-, ИТ-проекты могут стать теми, что приведут миллиарды в Украину", — отметил ИТ-предприниматель.

Отметим, что ранее Олег Крот высказывал мнение, что государство, возможно, впервые в истории пытается делать шаги для поддержки бизнеса в Украине.