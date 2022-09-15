L'Oréal Україна продовжує програму гуманітарної підтримки засобами гігієни

Мета — забезпечити українців понад 500 000 засобів гігієни до кінця 2022 року.

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Від початку російського вторгнення та війни в Україні L’Oréal Україна спрямувала всі зусилля на підтримку співробітників в Україні та забезпечення українців засобами гігієни.

Абсолютним пріоритетом компанії стала та залишається підтримка 326 українських співробітників та їхніх родин. Компанія фокусується на наданні допомоги співробітникам, які залишились в Україні, які виїхали або залишають країну, та українцям.

Компанія продовжує фінансово підтримувати співробітників в Україні, гарантуючи оплату заробітної плати та забезпечуючи додатковою фінансовою допомогою на щомісячній основі з огляду на зростання вартості умов життя в Україні та виникнення додаткових витрат. Також була створена гаряча лінія для надання психологічної допомоги співробітникам та їхнім родинам, яка доступна 24/7.

Компанія продовжує забезпечувати житлом співробітників, які перебувають за кордоном, надаючи доступ до приватної медичної допомоги, психологічну підтримку і юридичні консультації та допомагати у тимчасовому працевлаштуванні в інших філіях L'Oréal тим, хто бажає отримати міжнародний досвід.

Гуманітарна допомога

Від початку російського вторгнення та війни в Україні компанія L’Oréal спрямувала всі зусилля на забезпечення українців засобами гігієни.

З березня по червень L’Oréal Україна доставила близько 300 000 засобів гігієни у понад 20 населених пунктів України. Гуманітарна допомога була спрямована на забезпечення лікарень, пологових будинків, центрів з вимушено переміщеними особами, будинків для літніх людей, ТРО та ЗСУ.

З вересня по грудень компанія планує забезпечити додатково 200 000 продуктів вимушено переміщених осіб, фокусуючись на підтримці українців, які виїхали з окупованих територій.

Реалізація гуманітарної підтримки здійснюватиметься спільно з благодійними фондами "Let’s help" та "Твоя опора".

Також, Група L’Oréal поредала 5 млн грн на гуманітарну підтримку вимушено переміщених осіб, з них організаціям в Україні:

Міжнародній благодійній організації благодійному фонду "СОС Дитячі Містечка" (SOS Children’s Villages) — 50 000 євро;

Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA Україна) — 50 000 євро;

Міжнародному надзвичайному фонду допомоги дітям при ООН (UNICEF Україна) — 50 000 євро.

"Ми швидко відреагували, та вже 02 березня здійснили перше відвантаження гігієнічних засобів, фокусуючись на потребах локальних переселенців. Попри складну економічну ситуацію в країні, а також імпортну складову діяльності будемо раді провести другу хвилю гуманітарної підтримки українців, фокусуючись на допомозі українцям, які виїхали з окупованих територій", — зазначає Директорка з корпоративних комунікацій L’Oréal Україна, Катерина Захараш.

Про L’Oréal Україна

L’Oréal Україна є одним із лідерів на косметичному ринку. L’Oréal Україна — окрема юридична особа у складі Групи L’Oréal, яка була заснована у 2004 році.

В унікальному портфоліо компанії – всесвітньо відомі бренди, як от: La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, NYX PMU, Lancome, Yves Saint Raurent Beauty, Giorgio Armani Beauty, Kerastase та інші.

Соціальна місія компанії L'Oréal, направлена на вирішення важливих для суспільства питань, є частиною ДНК її корпоративної відповідальності.

12 жінок-науковиць отримали премію в межах програми "Для жінок у науці" з 2018 року. 164 жінки отримали професію перукарки у межах загальноосвітньої програми "Краса для всіх" з 2017 року. 200 000 гелів для санітарної обробки було доставлено під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Від початку війни Росії проти України, компанія забезпечила українців 300 000 засобів для гігієни, та планує доставити ще 200 000 одиниць продуктів до кінця року.

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