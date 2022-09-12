Документальных подтверждений нет: действительно ли Techiia потратила $60 млн на ВСУ

Владельцы холдинга Олег Крот и Юра Лазебников заявляют, что с начала полномасштабного вторжения потратили на помощь ВСУ более 60 миллионов долларов, однако в компании не дают документальных объяснений, откуда у учредителей такие деньги и куда они потрачены.

Об этом пишет издание Forbes в материале "Тихое течение. Основатели IT-холдинга TECHIIA говорят, что потратили на армию более 2 млрд. грн. Возможно ли это" авторства Таисии Мельник.

Автор отмечает, что "документальных подтверждений таких расходов фонд не предоставляет, "видимые" доходы холдинга почти равны заявленной сумме помощи".

Если бы это все соответствовало действительности, то сумма "израсходована на ВСУ" позволила бы холдингу и созданной им для нужд фронта "Фундации Течія" войти в пятерку крупнейших фандрейзеров Украины.

Более того — "Течію" поддерживают даже публичные лица. Так, известная украинская певица Даша Астафьева публиковала в своем инстаграмме фото с Олегом Кротом, где восхищалась его щедростью.

Как пишет Forbes, сама ОО "Фундація Течія" из-за которой предприниматели закупают для войска помощь малоизвестная, а ее отчеты в соцсетях, несмотря на огромные суммы, обычно не пользуются популярностью и собирают лишь несколько десятков "лайков"

Последний отчет от фонда – опубликован 7 июня. Тогда в нем фигурировала сумма в 620 млн. грн. или $21,2 млн. по курсу НБУ.

Как пишет Forbes, с тех пор Крот и Лазебников должны были потратить еще около 40 миллионов долларов. И в Фонде, и в разговоре с изданием цифру о 60 миллионах совокупных расходов подтверждают. Правда, с уточнением – не все 60 миллионов прошли через ОО. Якобы Олег Крот много жертвовал напрямую, якобы из-за того, что "ОО не может закупать товары двойного назначения". При этом в пресс-службе утверждают, что ОО "Фундация Течія" на 99% финансируется Олегом Кротом и собственно холдингом.

При этом, как пишет Forbes, "Фундация Течія" не публикует на сайте подробной отчетности об источниках поступления средств и документах, подтверждающих расходы.

Отчеты обычно обнародуются в виде инфографик и постов в соцсетях. Например, согласно последнему отчету, $21,2 млн ушло на закупку:

бронежилеты для военных – $7,09 млн

смарт-оптики – на $5,24 млн

тактической одежды и снаряжения – на $4,33 млн

польских разведывательных дронов FlyEye – $2,33 млн

тактические аптечки – $1,54 млн

Другие статьи заняли менее $500 000: средства спецсвязи, разведывательные дроны, генераторы и защищенные ноутбуки. Кроме этого, "Фундация Течія" софинансировала обеды для переселенцев, пациентов киевских больниц и терроборонцев.

При этом трудно найти фотографии, опубликованные ГО, подтверждающие наличие приобретенной амуниции — часто в СМИ встречаются только так называемые "снипперы" — фото с текстом.

Лишь изредка, как пишет Forbes, на Facebook фонд несколько раз в месяц постится фото из передач военным.

В самом фонде на вопрос Forbes, куда же было потрачено еще почти 40 миллионов долларов, отвечают достаточно завуалированно: "Товары, в которых нуждалась ВСУ для защиты нашего государства". При этом даже инфографик с отчетами не был опубликован за весь период.