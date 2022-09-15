Российские операторы игорного бизнеса должны быть под санкциями СНБО – Михаил Макарук, InformNapalm

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История с лишением российской беттинговой компании 1XBet украинской лицензии еще не закончилась и считать сам факт победой еще рано. Поскольку российские операторы игорного рынка должны находиться под санкциями СНБО. Причем не только как юридические лица, но и их физические лица-владельцы. Об этом заявил Михаил Макарук из разведывательного сообщества InformNapalm в эфире youtube-шоу Курбатова Live, пишет ukranews.

Он напомнил, что компании подобные 1Xbet, которые по роду своей деятельности собирают персональные данные, это прямая угроза национальной безопасности Украины.

"Мы не имеем права допустить, чтобы ФСБ и ГРУ России имели возможность проводить свои спецоперации в Украине, оперируя чувствительными данными украинцев.

Макарук отметил, что это не первая подобная спецоперация российских компаний и напомнил, что еще в 2017 году его сообщество в числе прочих общественных организаций и активистов добивалась введения санкций против российских компаний и соцсетей: вКонтакте, Яндекс и прочих. И тогда, СНБО, которое возглавлял Александр Турчинов, санкции таки ввели.

"Время доказало, что мы были тогда правы. И сейчас мы настаиваем на полном запрете российским компаниям работать в Украине", – подчеркнул Михаил Макарук.

Он добавил, что одной из самых масштабных операций ФСБ и ГРУ РФ было как раз массовое заведение на украинский рынок азартных игр крупных российских операторов. Которым по роду деятельности необходимо собирать персональные данные.

"Вы только представьте: ГРУ и ФСБ "на халяву" получают персональные данные тех, кто проиграл какую-то копейку. Игроманы – это те же наркоманы. Вы получаете любые последствия – это корректировщики огня, это исполнители терактов, это агентура",

Макарук напомнил, что именно сообщество InformNapalm доказало связь 1XBet с Россией, что позволило КРАИЛ отобрать у них лицензию.

"Хочу поблагодарить КРАИЛ И БЭБ", отметил Михаил Макарук и добавил, что "хотелось бы поблагодарить СНБО, СБУ, Минфин и другие организации, которые входят в СНБО, но увы пока не за что. Они "чешутся".

"Мы считаем, что российские операторы игорного бизнеса должны находиться под санкциями СНБО. Не только их юрлица, но и физические владельцы" – подчеркнул Михаил Макарук.

"У них забрали лицензию, Кабмин пишет "мы будем забирать лицензию", публикует список операторов российского рынка. Я открываю список, который публикует Шмыгаль, а там нет 1XBet" - рассказал Макарук и напомнил, что сам Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов во всеуслышание сказал: "Немедленно разобраться".

Это как понимать? Это невыполнения приказов главнокомандующего во время войны? Так это уже "статья", - задался вопросом Михаил Макарук.

Напомним, украинский Forbes в своем расследовании о крупнейшем ІТ-холдинге Украины Techiia упоминал о том, что российский букмекер 1XBET планировал работать в Украине через юрлицо ТОВ "Твоя беттінгова компанія», которая полностью принадлежит Цыбину Сергею, который в 2018 году был руководителем ООО «МЕ-ЕСТЕЙТ». Сооснователь TECHIIA Юра Лазебников был директором «МЕ-ЕСТЕЙТ» в 2018-2020 годах.